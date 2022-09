Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, najavio je dokumentarni film u kojem će biti iznete činjenice Baki Prasetu - gej afere, veze sa Belivukovim klanom, s*ks sa maloletnicom i izjava Kikine majke!

Mitrović je najavio da će se ovaj film baviti sa nekoliko stvari koje su u neposrednoj vezi sa Baka Prasetom.

- U tom dokumentarnom filmu će biti nekoliko stvari, videćemo kakvu imovinu ima, da li plaća porez... Bavićemo se razlozima zašto se Kika ubila, ko ju je navukao na drogu, na MDMA, zatim ćemo proći kroz sve okolnosti njegovog seksualnog odnosa sa maloletnicom od 14 godina, radimo to vrlo ozbiljno, zato i ne žurimo. Mononukleozu je preneo, Nataši Š, da ne govorim prezime. Inače, da ga iznenadim kod Kike, mogu da mu najavim... Imamo izjavu Kikine majke, videćemo šta stvarno ona misli o ovom slučaju, imamo i njegove gej afere sa očevicima... Ako bilo šta u tom filmu proglasi netačnim, ja predlažem da svi javno idemo na detektor laži. Vrlo je važno da Tužilaštvo posle ovog filma krene da radi svoj posao. Biće više distrekova, šaljive su pesme. Moje dve objave na Instagramu, kad on trči maraton oko Pinka posle susreta sa bezbednjacima... Taj drveni predmet koji je doneo može za sebe da upotrebi. Taj snimak i distrek pesma, obe su za manje od 24 sata prešle milion pregleda. On priča da je najveći medij u Srbiji, da mu pojasnimo da ukupan rič, televizija i naši profili, prvi put će da oseti i vidi šta znači kad se 10 miliona gledalaca uveri u navode - rekao je Mitrović i dodao:

P.S. Ali ako neko slučajno propusti termin, biće dvadesetak repriza u desetak država!

Sve o internet nasilju, zaštiti maloletnika, poreskim prevarama, gej prostituciji, večeras od 20 sati, u dokumentarnom filmu "Internet nasilje" na TV PINK.

Autor: