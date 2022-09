VIRUSNE INFEKCIJE ISPRAZNILE UČIONICE! Ni pri najjačim talasima korone, đaci ne pamte ovakav prizor iz škole! Virus hara, a OVO SU SIMPTOMI

Početak škole, hladnije vreme, jesenji period i boravak u zatvorenom, sve skupa učinilo je da se virusne i bakterijske infekcije brže šire među decom i omladinom.

Poslednjih dana, u domovima zdravlja beleži se porast infekcija među decom, ali lekari, pak smatraju da stanje nije alarmantno i da je sve uobičajeno za ovo doba godine.

Kako kažu, najučestalije su stomačne infekcije, ali i infekcije respiratornih organa, među kojima ne spada korona. Kovid, svakako, moguć je kod dece, ali su sada druge virusne infekcije učestalije.

Prema dostupnim podacima, u Beogradu je povećan broj dece sa akutnim respiratornim za oko 30 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Kako je zabeležio Gradski zavod za javno zdravlje od 29. avgusta do 4. septembra registrovano je 6.723 obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Među decom školskog uzrasta od pet do 19 godina registrovano je 1.872 obolelih. U periodu od 5. do 9. septembra registrovano je 9.560 obolelih od akutnih respiratornih infekcija, dok je među decom školskog uzrasta bilo 3.538 obolelih.

Prema rečima roditelja u nekim školama odeljenja su prepolovljena zbog bolesne dece.

- Ćerka mi ide u sedmi razred i ove nedelje odeljenje joj je bukvalno prepolovljeno. Inače ih je 26 đaka, retko kada odsustvuje više od troje-četvoro, a ove nedelje ih je na časovima samo 13! Verujte ovako nije bilo ni u vreme najjačeg udara korone. Bukvalno je kao kada su bili podeljeni razredi u dva dela, pa su jedni bili u učionicama, a drugi kod kuće. Ipak, kako sam čula od roditelja bolesna dece, koji su išli kod lekara, samo je bilo par slučajeva korone, dok su svi ostali "zakačili" neki drugi virus. Kako kažu, deca se žale na visoku temperaturu, glavobolju, eventualno imaju dijareju, ali simptomi prolaze veoma brzo za dan-dva, eventualno tri - ispričala je za „Blic“ majka učenice sedmog razreda osnovne škole iz beogradskog naselja Medaković.

Pedijatar Doma zdravlja Čukarica dr Dejan Jonev rekla je za „Blic“ da sve što sada javlja među decom je sasvim uobičajeno za ovo doba godine, počela je škola, a virusi se među decom lako prenose.

- Mislim da je situacija standardna, upala grla i viroze, s tim što imamo možda povećanje stomačnih virusnih infekcija u smislu povraćanja, tečnije stolice. Čim se krene u kolektiv, viroze su lako prenošljive i zato je takva situacija. Što se korone tiče, mogu da kažem da je nemamo, barem je to moje iskustvo. U prošlom mesecu sam poslao na testiranje osmoro dece, koja su bila u kontaktu i sa temperaturom, gde je po analizi krvi postojala sumnja, i od njih je četvoro bilo pozitivno. To nije neki broj, niti je alarmantna brojka. S tim, što su ta deca imala neku laganu temperaturu, apsolutno bez drugih problema, sa jednim normalnim nalazom, objašnjava dr Jonev.

Ipak, savet je jednostavan, higijena, češće pranje ruku, naročito tokom boravka u školi, ili prilikom uzimanja obroka.

- Savet je da peru ruke, da održavaju higijenu… Takođe, apel za roditelje, pri svakoj respiratornoj infekciji, kada se javi temperatura kod deteta ili bilo šta slično, kašalj, da se obavezno obrate lekaru. Takođe, roditelji što se tiče vrtića i škole, trebaju na vreme da kažu ako je u pitanju neki kontakt sa koronom, a ne da zaraženo dete dovode u vrtić ili šalju u školu, apeluje dr Jonev.

Kada je korona u pitanju, u Nišu je epidemijska situacija mirna, ali u skladu sa početkom školske godine, javljaju se sve ostale infekcije.

- Sa početkom školske godine očekivali smo da će biti više zaraženih koronom, ali situacija je stabilna. Svakako da ima drugih infekcija, ambulante su pune zbog stomačnog virusa. Dolaze nam starija deca uzrasta 12 do 15 godina koja žale se na kašalj, glavobolju, povišenu temperaturu. Temperatura ide od 37 do 39 stepeni i traje od tri do pet dana. Ali, ponavljam, sve je to karakteristično za ovo doba godine. Neka peru ruke, neka održavaju higijenu, roditelji neka ih upozoravaju, kaže za „Blic“ prof. dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu.

I načelnica pedijatrije Doma zdravlja Palilula dr Aneta Jovanović takođe je istakla da je povećan broj pregleda u ambulantama.

- To su respiratorni virusi karakteristični za ovo doba godine, za početak jeseni i vraćanje dece i zaposlenih u kolektive. Više se boravi u zatvorenim prostorijama, bliži su kontakti. Svi ti virusi se prenose kapljično ili putem dodira, preko zaprljanih površina. Imamo dosta respiratornih, stomačnih virusa, angina, upala grla – izjavila je dr Jovanović za Euronews.

