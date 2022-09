DANAS RAZVEDRAVANJE! Nakon kišne subote konačno SUVO! OBLACI ODLAZE NA ISTOK - A EVO DA LI NAS OČEKUJE JOŠ KIŠE U NAREDNIM DANIMA!

U nedelju kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje, najpre u toku jutra na severu i zapadu Srbije. Na vrhu Kopaonika i visokim planinama iznad 1500 mnv može osvanuti sneg. U toku dana razvedravanje nastupa i u ostalim predelima, pa će popodne u svim krajevima biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 14°C.

Beograd: U nedelju pre podne delimično razvedravanje i sunčani periodi tokom dana, ali uz sveže vreme. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 14°C.

Niš: U nedelju ujutru kiša, a zatim prestanak i do sredine dana delimično razvedravanje uz sunčane periode popodne uz sveže vreme. Vetar umeren severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 15°C.

Užički region: U nedelju ujutru delimično razvedravanje uz sunčane periode tokom dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 16°C do 18°C. Na Zlatiboru i Tari kiša prestaje ujutru, a zatim suvo tokom dana sa sunčanim intervalima i najviše do 12°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U nedelju ujutru sledi delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu Vojvodine, dok će kiša padati na jugoistoku Banata ujutru, ali i tamo prestaje brzo uz suvo vreme tokom dana. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 16°C do 18°C. Uveče suvo.

Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Novi Sad: U nedelju ujutru delimično razvedravanje i sunčani periodi tokom dana, ali uz sveže vreme. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 12°C.

Subotica: U nedelju ujutru delimično razvedravanje i sunčani periodi tokom dana, ali uz sveže vreme. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C

Vreme narednih dana: U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće povremenu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na severu do 22°C na jugu Srbije. Uveče se kišna zona premešta preko zapadnih i centralnih krajeva ka jugu. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Od utorka do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15°C do 20°C.

