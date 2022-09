I DANAS UŽIVAMO U LETNJIM TEMPERATURAMA - Evo kada nas očekuje PREOKRET: Mnogima se OVO neće svideti!

U sredu sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C

Beograd: U sredu sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.



Niš: U sredu sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 30°C.

Užički region: U sredu sunčano i još malo toplije nego u utorak. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 15°C, a maksimalna od 30°C do 31°C. Na Zlatiboru i Tari sunčano i prijatno toplo, oko 26°C na 1000 mnv.



VOJVODINA: U sredu sunčano i toplo. Biće još malo toplije nego u utorak Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 16°C, a maksimalna od 29°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 23°C.



Novi Sad: U sredu sunčano i toplo. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.



Subotica: U sredu sunčano i toplo uz razvoj slabe dnevne prolazne oblačnosti. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.



Vreme narednih dana: U četvrtak sunčano i vrlo toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti tokom dana. Vetar slab jugoistočni i južni, u Banatu umeren. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 19°C, a maksimalna od 30°C do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 25°C.



U petak i za vikend nestabilno uz pad temperature i svežije sa lokalnim pljuskovima. U noći ka petku i u petak rano ujutru kiša prvo na severu Srbije, a tokom dana prolazna slaba kiša na severu i zapadu. Do kraja dana pojava kiše i u centralnim predelima. Na jugu pretežno suvo i toplo tokom dana u petak uz postepeni razvoj oblačnosti. U subotu i nedelju promenljivo sa prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima u većini krajeva.

