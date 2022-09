DANAS TOPLIJE! I dalje oblačno, ali prijatnije i sa više sunčanih intervala - EVO KAKAV POČETAK NOVE NEDELJE NAS OČEKUJE!

U ponedeljak sveže uz par stepeni veću temperaturu nego u nedelju, pre svega na jugu Srbije. U toku dana promenljiva oblačnost dolazi sa severa i usloviće povremenu kišu u severnim, a krajem dana i u centralnim predelima ponegde. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale.

Minimalna temperatura od 3°C do 10°C, a maksimalna od 16°C na severu do 22°C na jugu Srbije. Uveče se slabo izražena kišna zona premešta preko zapadnih i centralnih krajeva ka jugu. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Beograd: U ponedeljak sveže uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 12°C.

Niš: U ponedeljak nakon vrlo hladnog jutra, tokom dana malo toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna do 21°C.

Užički region: U ponedeljak jutro vrlo hladno, a tokom dana promenljiva oblačnost sa malo sunčanih intervala i mogućom povremenom kišom. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 6°C, a maksimalna od 18°C do 20°C. Na Zlatiboru i Tari promenljivo sa mogućom kratkotrajnom kišom popodne i najviše do 14°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U ponedeljak sveže uz promenljivu oblačnost koja može usloviti povremenu kišu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C do 8°C, a maksimalna od 16°C na severu do 19°C na jugoistoku Banata. Uveče je moguća ređa pojava kiše. Temperatura u 22h od 10°C do 12°C.

Novi Sad: U ponedeljak sveže uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom povremeno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

Subotica: U ponedeljak sveže uz promenljivu oblačnost sa mogućom kratkotrajnom kišom povremeno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Vreme narednih dana: U utorak sveže za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima, ali uz moguću kratkotrajnu kišu ponegde, a pre svega u centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 12°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 9°C do 12°C.

Do subote hladnije od proseka za septembar i promenljivo oblačno vreme sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, ali i sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom od 15°C do 19°C.

Autor: