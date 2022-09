DETALJNA PROGNOZA ZA PREDSTOJEĆU JESEN! Ne odlažite kišobrane, evo kakvo nas vreme očekuje

Hladni talas doneo je i prve pahulje našoj zemlji, pa je prvi sneg pao na Кopaoniku.

U Srbiju je stiglo najavljeno zahlađenje, a u Sjenici je juče ujutru izmeren minus jedan stepen Celzijusa.

Hladni talas doneo je i prve pahulje našoj zemlji, pa je prvi sneg pao na Кopaoniku. Iako kalendarski jesen počinje u petak 23. septembra, meteorolog Nedeljko Todorović za Objektiv kaže da trenutne prognoze pokazuju da će ovo godišnje doba biti izuzetno kišovito i hladno.

– Trenutni period je prelaz iz tople u hladnu polovinu godine i u tom prelazu moguće su velike promene u padu temperature, potom veća pojava oblaka, kiše, kao i češća pojava vetra, posebno košave. I u oktobru i u novembru biće sunčanih i toplih dana sa temperaturama preko 20 stepeni, ali generalno će biti sve hladnije. Pašće više kiše od proseka, kao što je i sada u septembru, jer je to nadoknada sušnog dela godine od februara do avgusta. Što se tiče miholjskog leta, čisto sumnjam da će ga ove jeseni biti.

POLA SUVO, POLA MOКRO

Кako dalje objašnjava, nije čudno što nas narednih dana očekuje dosta kiše jer „princip ravnoteže u prirodi radi svoje”.

– Ako u jednom delu godine bude suvo, u sledećem periodu bude kišovito, i obrnuto. Jedino je nezgodno i neuhvatljivo koliko dugo traju ti periodi kišnog ili suvog. Pošto je ove godine suša bila od februara, pa do pred kraj avgusta, odnosno do Preobraženja, verovatno će narednih nekoliko meseci do kraja godine biti više kiše nego obično i to samim tim znači da će u novembru i decembru bila velika šansa da bude snega u nižim predelima, za razliku od prošlih godina.

SNEŽNO U NOVEMBRU

Prema rečima meteorologa, već u novembru možemo da očekujemo prvi sneg.

– To je najverovatnije sled događaja. Princip padanja prvog snega je 23. novembar, tako da nije ništa neobično i ako padne koji dan ranije. U oktobru nam stižu prvi mrazevi u nižim predelima, dok je na brdima to normalno i ranije. Prve pahulje snega su već zabeležene, nije snežni pokrivač, ali jesu prve pahulje, tako da će i u oktobru u planinskim predelima pri zahlađenju biti prvog snežnog pokrivača, dok u nižim predelima neće biti padanja snega. Biće prvih mrazeva. Uslov da se neki period zove miholjsko leto jeste da najmanje tri dana bude suvo vreme sa natprosečnim visokim temperaturama.

– Temperatura mora da bude bar dva stepena viša od proseka i da bude najmanje tri uzastopna takva dana. Znači, treba nam period od najmanje tri takva dana. Dešavalo se da takav period traje i po deset i petnaest dana, ali i da bude četiri-pet dana sunčano, pa zahlađenje, pa opet sunčano tri-četiri dana i to je taj uobičajeni ritam. Zato nisam tako da siguran da će se uhvatiti ta tri dana uzastopna. U tome je problem.

Autor: