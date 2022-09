SVEŽE, ALI SUNČANO! Moguća je i kiša povremeno - evo u kojim delovima Srbije

U Srbiji promenljivo i hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, koji ponegde može biti praćen i grmljavinom.

Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 15 do 19 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo i hladno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom.

Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 8, a najviša oko 16 stepeni.

U Srbiji do kraja sedmice jutra hladna, naročito u subotu, kada će ponegde i u nižim predelima biti uslova za slab prizemni mraz, dok se na visokim planinama očekuje mraz na dva metra visine.

U toku dana u petak i dalje sveže - na severu Srbije pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, tek ponegde s kratkotrajnom kišom.

Za vikend osetniji porast dnevnih temperatura, a počeće da duva i južni i jugoistočni vetar.

U subotu u svim krajevima pretežno sunčano.

U nedelju postepeno povećanje oblačnosti, pa će zatim sve do utorka biti umereno do potpuno oblačno, ali relativno toplo, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu zemlje.

U košavskom području vetrovito.

Od srede malo svežije, uz razvedravanje.