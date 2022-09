Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u više navrata je monstruozno vređao pokojnu jutjuberku Kiku Đukić koja je izvršila samoubistvo.

Surovi internet obračuni i uvrede upućene mladoj devojci nisu jedino čime Ilić može da se "pohvali".

Naime, Ilić je saslušan juče u prostorijama odeljenja za Visokotehnološki kriminal, zbog sumnje da je putem interneta pozvao ljude da ulože novac u kripto projekat Qubittech, koji je predstavljao platformu za piramidalno prevarno investiranje u posebne blockchain digitalne tokene.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, kaže da Bogdan Ilić truje mlade generacije, pre svega decu, zloupotrebljavajući Jutjub zajednicu i svoju popularnost, koju koristi za lično bogaćenje.

- Popularnost koristi i za obračune sa ljudima i za primitivne i proste uvrede. Kada pogledate njegove sadržaje, vi nemate nijedan koristan savet koji bi mlad čovek mogao da dobije. Vi imate savet kako da dođete do brze love, kako da varate ljude, kako da vozite Lamburdžinija, imate Roleks, kako da nazivate žene najgorim pogrdnim imenima, kako da nipodaštavate ženski rod, a to šikaniranje i verbalno nasilje se nažalost završilo smrću jedne mlade devojke pred kojom je bio život - rekao je Milovanović za Novo jutro i TV Pink i dodao:

Vi ste na Pinku puštali taj snimak, te lažne suze, pokušaj plakanja Bake Praseta, a pre toga smo videli da je brojao preglede nad mrtvom Kikom Đurić, a nije se uopšte udostojio da malo razmisli da li treba time da se bavi, jer je to neko ko je okončao život nakon njegovog verbalnog nasilja, pozivanja drugih mladih da je vređaju...

Povodom slučaja sa qubittechom Milovanović kaže da kada se to zakonski pogleda, u Ilićevom snimku imamo faktički priznanje krivičnog dela.

- On je priznao da je učestvovao u internet prevari i da je za to dobijao novac. To je priznao u tom svom videu - rekao je Milovanović .

Kako dodaje, Baka Prase se sada vadi kako je on od grupe ljudi koja je organizovala tu prevaru za pare morao to da promoviše.

- Očigledno je on imao procenat u tome kad je tako svesno radio sve to, a sad se vadi da nije znao - ocenio je Milovanović i istakao da će istraga sve da pokaže.

Milovanović je rekao i da je vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, najveći medijski mag na Balkanu, imao snage da, uz još nekoliko njih koji se ne plaše uvreda Bake Praseta, priča o ovome.

- Mislim da Ilića ne bi trebao niko da se plaši, da bi svi trebalo otvoreno da pričamo o tome da je ovo društvo izgubilo mladu devojku pred kojom je bio život zahvaljući njegovom vređanju - istakao je Milovanović.

Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu rekla je da je napokon Tužilaštvo za Visokotehnološki kriminal krenulo u rad.

- Postoji bezbroj sličnih primera koji upravo putem društvenih mreža, kada steknu određenu popularnost, određenu imaginarnu popularnost, ulaze u neki drugi vid saradnje, upravo za prevare u piramidalnim šemama - navela je ona i dodala:

To su opasne stvari jer ljudi koji prate takve ljude smatrajući ih virtuelnim idolima, teže da budu slični takvima, ali kad dođe do trenutka da neko nekome nudi da ulože u kripto valute, svi treba da znaju da su to prevare.

Šahrimanjan Obradović kaže da oni koji se bave ovakvom vrstom prevara dobijaju određeni procenat od novca koji je uplaćen.

Ona se osvrnula i na niz uvreda koje je Ilić uputio Kiki rekavši da je jedan od problema to što Jutjuberi nemaju nikakvu društvenu odgovornost.

- Imamo i slučaj da se sve to prenosi u škole i školska dvorišta, zato što omladinci koji gledaju te sadržaje izražavaju mržnju, bes i nasilje u školi - ocenila je Šahrimanjan Obradović.