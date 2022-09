Očajna majka Anđela Jeftović (21) ostala je bez deteta od sedam meseci kada ju je vanbračni muž Nemanja Milojević izbacio na ulicu, nakon što ju je, kako tvrdi pod pretnjom oružjem godinu dana zlostavljao u toku trudnoće.

Sa druge strane otac deteta tvrdi da majka sve izmišlja, da ima dijagnozu, da nije htela da se brine o bebi, da je nije dojila i da je u potpunosti zanemarivala, te da se on plašio za detetov život.

Otac nije želeo da se oglasi jer je za 29. septembar zakazano suđenje.

- Ja sam sa njim započela vanbračnu zajednicu 2021. godine u martu. Sve je bilo normalno dok nisam ostala trudna. Tada je počeo da me ostavlja samu, počeo da izlazi, da se provodi, da me maltretira, da dolazi pijan...Kada sam se porodila upala sam u postporođajnu depresiju. Bila sam oko deteta koliko sam mogla. Dete mi je oduzeto zbog postporođajne depresije, ali sam se opet borila. Kada sam videla da mi se nešto dešava, otišla sam lekaru, dobila sam terapiju i nisam više mogla da dojim dete - priča Anđela za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić-

Kako kaže, u jednom momentu je shvatila da joj muž daje duple doze lekova kako bi je uspavljivao i kako ne bi mogla da ustaje i da se bavi detetom.

On mi je davao lekove koje sam pila za postporođajnu depresiju i davao mi je duple doze i ja sam se uspavljivala, nisam mogla da ustajem noću i da obavljam sve što treba oko deteta. Kad bih ga uzela govorili bi mi da ga spustim, da će mi ispasti, da ga ostavim, da će to njegova majka...On to dete nije gledao, sve su radili njegovi roditelji

Ona je, kako navodi, trepela i nasilje.

- Udario mi je tri šamara u trudnoći, davio me, govorio mi je da sam nesposobna, luda, da sam debela...Sve sam to istrpela zbog deteta, kada je kap prelila času 2. juna sam htela da ga napustim i odem sa detetom, ali mi nisu dozvoljavali. Uveli su me u sobu, sa karabinom su mi pretili da će me ubiti ako odem sa detetom i ako ga odvedem - kaže ona.

Dete je ostalo kod oca pod izgovorom da tamo moraju da je vode na vežbe kod fizijatra, objašnjava Anđela i dodaje da se sada vodi spor oko privremene mere kod koga će biti dete do okončanja postupka za starateljstvo.

- Donela sam od psihijatra potvrdu da sam dobro i da nemam više nikakav problem. Da je postporođajna depresija bila prolazno stanje - kaže Anđela i dodala da je postporođajna depresija trajala oko dva meseca i da se osećala umorno, dok istovremeno nije imala podršku.

Dragan Jeftović, Anđelin otac, kaže je zetovljeva porodica njegovoj ćerki oduzela i mobilni telefon da ne može da stupi u kontakt sa svojima.

- Imali su nelegalno oružje u kući. A policija umesto da ih iznenadi, obavestila ih je o prijavi i oni su sklonili ljude. Žalili smo se na njihov rad, jer nisu postupili u skladu sa Zakonom u momentu kada je moja ćerka doživela nasilje - navodi Jeftović.

On je dodao da joj porodica i socijalni radnik nisu dali da povede dete i niko nije želeo da je sasluša.

- Moja ćerka je pod prisilom i svakodnevnim uvredama i pretnjama morala da izađe iz kuće - dodao je Jeftović i rekao da njegova ćerka nije više od tri i po meseca videla dete.