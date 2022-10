NAJPOZNATIJI SRPSKI GORŠTAK DOBIO SINA! Nasledniku dao ime po krsnoj slavi, DOŽIVLJAVA VELIKU NEPRAVDU OD KADA JE POSTAO TATA!

Dane Bioarc se nastanio na Goliji pre šest godina, emisiju o njemu je gledala Kristina iz Sarajeva, koja je došla na planinu i rodila malog Jovana pre dva meseca.

Danijel Dane Biorac (22) pre šest godina popeo se na Goliju i dugo živeo sam. A sada je dobio sina Jovana!

A jednu emisiju o njemu gledala je u svom domu u Sarajevu jedna Kristina. Njoj je sada 19 godina, a tek punoletna spakovala je nešto stvari i zaputila se u Srbiju. Stigla je na Goliju. I ostala. Pre dva meseca se porodila.

- Dao sam sinu ime Jovan, jer mi je krsna slava Sveti Jovan. Kada se rodio, prve su mi čestitale komšije, koje ne žive uopšte blizu, ali su mi došli. Bila nam je i Kristinina porodica. Mnogo smo srećni! Najvažnije mi je da je porođaj prošao kako treba i da su beba i žena dobro - kaže skromni mladić za Kurir. Sa Kristinom ga je spojila, kaže, sudbina.

- Dugo sam živeo sam. Ona me je videla u emisiji, došla da se upoznamo i bila je ovde tri dana. Onda sam otišao da upoznam njene roditelje, i uskoro je zatrudnela. Plašio sam se da li će sve biti u redu pošto nam je prvo dete. Svestan sam da ne možemo do lekara tako lako, ali bar imamo struju - priča Dane i dodaje da u grad sada mora da ide češće nego pre:

- Ranije nisam morao da silazim sa planine do grada po dva meseca, nekad i duže. Tada sam išao samo po namirnice. Sada moram da idem jednom nedeljno jer nam trebaju pelene za bebu, hrana, vlažne maramice, krema... Finansijski mi je malo teže nego ranije, meni ništa nije trebalo, imao sam da pojedem i preživim, a beba je drugo. Ali snalazim se, prodam stoku, kosim, radim poljoprivredu. Radim po ceo dan, kao što sam i pre - priča ovaj momak. Dodaje da sada ima samo pet-šest ovaca i 20 goveda.

Ljudi, gde će vam duša Plaćaju mu manje za stoku jer znaju da mora da zaradi za dete

Dane Biorac kaže da mnogo lakše funkcioniše otkad imaju struju, ali i da mnogi koriste to što on ima dete. - Nemam često kontakt sa novcem, retko i prodajem šta. Ali pre kad sam prodavao goveda i ovde, dobijao sam dobru cenu za njih. Sad neki koriste to što znaju da moram da zaradim za dete, pa neće da plate realno koliko košta, nego manje. A znaju da nemam kud, trebaju nam pare za bebu. Svima je kriza, ali eto, izgleda da su neki spremni i da iskoriste to što imam bebu i znaju da nam je teže jer sve moramo da joj obezbedimo - kaže mladi gorštak.

- Prodao sam mnogo ovaca jer mi je trebao novac da obiđem sve institucije i pribavim sve papire za knjižicu, da ne plaćamo doktora i kad se porodi, jer nismo imali para za to. Ali ne žalim se, ove ovce će se razmnožiti, bitno je da je dete živo i zdravo - veli gorštak.

Kaže da bi on i Kristina voleli da imaju još dece.

- Čekaćemo da Jovan malo poraste. Ne može to da se na Goliji tako isfinansira, treba novca za decu. Ali ako bog da, biće ih još.

Putovali dva sata do Pazara Uspeo sam da stignem da se beba rodi u bolnici

Dane se ranije do grada spuštao na konju, a za to su mu bila potrebna tri-četiri sata. Sada vozi "ladu nivu", koja mu je dobrodošla kada se Kristina porađala. - Kada joj je pukao vodenjak, morao sam hitno u grad. Porodila se u bolnici u Novom Pazaru. Upalio sam "nivu" i za dva sata smo bili u bolnici. Bilo je toplo, put je bio dobar, ali je daleko. Dobro je da se beba nije rodila u kolima. Sačekala je da stignemo kod doktora i sve je dobro prošlo.

Dok razgovara sa nama, pokušava da upali automobil.

- Stao je, nisam imao gorivo, i sad kad sam sipao malo, neće da krene. A gde baš sad da me ostavi, imam puno posla. Još malo pa će zima, moram sve da završim. Svakog dana radim oko stoke, ona ne može da čeka, a treba da vadim krompir dok sve se ne smrzne. Ne stižem sa bebom da budem mnogo, ali mama ga dobro čuva, a ja samo pripomognem.

