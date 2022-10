NOVA PROGNOZA: Meteorolog Čubrilo otkrio do kada će trajati Miholjsko leto! Od ovog datuma stiže pravo JESENJE VREME!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na novu vremensku prognozu i najavio da se do srede očekuje Miholjsko leto uz sunčano i relativno toplo vreme, ali i da potom sledi zahlađenje.

Oko 23. oktobra biće nakratko toplije, a zatim najverovatnije ulazimo u period čestih kiša, uz temperature oko proseka.

"Narednih 4-5 dana pod uticajem anticiklona ostaje stabilno i relativno toplo vreme. Noći će biti prohladne ali bez pojave mrazeva osim na najvišim planinama, dok bi dnevni maksimumi uglavnom bili od +16 do +22, lokalno i oko +24 stepena Celzijusa. Vetar će uglavnom biti slab, osim u košavskom području gde će biti umeren, povremeno i pojačan, jugoistočni", napisao je Čubrilo i dodao:

"U takvim uslovima u sredu sledeće nedelje treba očekivati prolazno naoblačenje, vrlo retku pojavu slabe kiše ali pojačan severni vetar i zahlađenje, tako da bi se u četvrtak maksimumi kretali od +10 do +17 stepeni Celzijusa. Vetar bi brzo oslabio, te bi to donelo brzo noćno hlađenje i minimumi bi postali tipični za ovaj deo godine. Kretali bi se u opsegu od +1 do +8 tako da osim na planinama slabih, verovatno, prizemih mrazeva maože biti ponegde i u nizijama posebno na severu i istoku regiona", napisao je on.

Kada je reč o temperaturi u tom periodu, dnevni maksimum biće prvo od +13 do +18, a za dolazeći vikend od +17 do +23 stepena Celzijusa, lokalno i do +24 te će opet biti toplije od proseka. Vetar će okrenuti na južni i jugoistočni smer i povremeno biti pojačan.

Već u nedelju će sa zapada pristizati hladan front koji će doneti naoblačenje, a zapadnim i južnim predelima pojavu kiše i pljuskova.

"To pogoršanje će se u noći ka ponedeljku i u ponedeljak tokom dana proširiti dalje na istok uslovljavajući povremene padavine i umereno zahlađenje tako da će oko 24. oktobra maksimumi biti od +14 do +18 stepeni Celzijusa uz umeren, severzapadni vetar", najavio je Čubrilo.

"Pred sam kraj meseca i dalje stoji signal za moguće, jače pogoršanje i zahlađenje. Miholjsko leto će nas pratiti do sredine sledeće nedelje kad sledi prolazno zahlađenje, dok posle 23. oktobra ulazimo i tipično promenljivo jesenje vreme", zaključio je on.