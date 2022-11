VREMENSKA PROGNOZA: Umereno oblačno, najviša dnevna temperatura 15 - 22 stepena

Vreme u Srbiji danas malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je RHMZ.

Ujutro se očekuju mestimično magla ili niska oblačnost, ponegde u nižim predelima i tokom pre podneva.

Vetar će uglavnom biti slab, ujutro severozapadni koji će tokom prepodneva skrenuti na jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša od 15 na severu Vojvodine do 22 na jugoistoku Srbije.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pre podne magla ili niska oblačnost, a potom malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab, ujutro severozapadni koji će pre podne skrenuti na jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od šest do devet, a najviša oko 18 stepeni.

Vremenska prognoza za narednih sedam danaU Srbiji se za vikend očekuje umereno do potpuno oblačno vreme. U košavskom području u petak i subotu duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar, a u nedelju umeren i jak severni i severoistočni vetar.

Dnevna temperatura do subote biti od 17 do 23, a zatim u padu na 14 do 19 stepeni.