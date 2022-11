ŠTA JE SINICIJALNI VIRUS? U Nišu prisutan kod petoro novorođenčadi: ZBOG INFEKCIJE obustavljen prijem mališana! Dr Đorđević: PO BEBE JE NAJOPASNIJI!

Kod petoro novorođenčadi, koja spada u najugroženije pacijente, na intenzivnoj nezi Dečije klinike Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu prisutan je respiratorni sincicijalni virus (RSV), pa je iz preventivnih razloga kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, narednih dana zaustavljen prijem novorođene dece na intenzivnu negu, objasnila je juče direktorka Jelena Vojnović.

Svi ostali delovi Dečije klinike rade nesmetano, epidemije nema, a ugrožena novorođenčad iz regiona i Niša će odlaziti na institucije u Beogradu, rekao je juče Zoran Perišić, direktor UKC-a.

Dvoje dece koje je bilo životno ugroženo sa teškom kliničkom slikom primljeno je na intenzivnu negu Dečije klinike, a oni su stabilno, kaže Jelena Vojinović, direktorka Klinike za pedijatriju.

Pedijator dr Snežana Đorđević kaže da je u pitanju lako prenosivi virus, koji je najopasniji za bebe. On, kaže ona, započinje curenjem nosa, kao i zapušenošću, čime podseća na svaku drugu respiratornu infekciju. Tek nakon sedam dana, dolazi do ozbiljnijih komplikacija.

- Do četvrtog meseca bebe ne dobijaju temperaturu, ali to ne znači da nisu bolesne. Može doći do teškog stanja i tada. Stvara se sekret, koji je providniji, posle čega bude lepljiv i gust, zbog čega deca teško dišu - rekla je ona.

Roditelji obično misle da se bebe adaptiraju, i da zato ne dišu pravilno, ali mora se voditi računa o tim stvarima, jer novorođenčad do četvrtog meseca ne znaju da dišu na usta, dodala je doktorka.

Najopasnije je kada se virus pojavi u bolnici, jer se lako prenosi - rekla je doktorka.

Može da se desi i da odrasli boluju od ovog virusa, napomenula je ona.

- Lečenje je simpromatsko kao i za sve druge respiratorne infekcije. Neko može da bude otporniji, dakle, sve zavisi od kliničke slike, imuniteta - rekla je doktorka.

