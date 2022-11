ZABRINJAVAJUĆI PODACI! Od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji dnevno umre 13 ljudi

Od posledica kardiovaskularnih bolesti u svetu godišnje umire više od 18,6 miliona osoba, a u našoj zemlji od posledica akutnog koronarnog sindroma svakoga dana život izgubi čak 13 ljudi, saopštilo je danas Udruženje "Moja druga šansa".

Kako se navodi, aterosklerotska kardiovaskularna bolest, koju ima više od 300 miliona ljudi u svetu, vodeći je uzrok ovih smrti i nastaje nakupljanjem masnih naslaga u arterijama.

Specijalizant kardiologije u KBC Bežanijska kosa, Višeslav Popadić, kaže da je broj novootkrivenih pacijenata koji se dijagnostikuju svake godine sve veći.

"I pored savremenih interventnih i farmakoloških vidova terapije, smrtnost je i dalje u pojedinim zemljama, naročito u onim u razvoju, definitivno ubica broj jedan", kazao je Popadić.

Što se tiče razvoja same bolesti, Popadić objašnjava da ona kreće polako i pod uticajem različitih stresora, loše ishrane, pušenja, fizičke neaktivnosti i hiperlipidemije, te da dolazi do oštećenja zidova krvnih sudova i različitim patofiziološkim mehanizmima do razvoja aterosklerotskih plakova.

"Vreme do kojeg dolazi do razvoja ove faze bolesti je individualno, nekada to bude u vrlo mladoj životnoj dobi, u zavisnosti od genetske predispozicije i faktora rizika", naveo je Popadić.

Vodeći uzrok nastanka aterosklerotske kardiovaskularne bolesti je visok nivo LDL holesterola, a endokrinolog na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i poremećaj metabolizma u UKC Srbije, Katarina Lalić, navodi da povišeni nivo holesterola ne daje nikakve simptome, te da se problem neretko otkrije tek kada se doživi infarkt miokarda.

"Mladi ljudi doživljavaju infarkt, a on je mogao biti sprečen ili bar smanjen rizik za njegovo nastajanje, jednom prostom analizom - vađenjem krvi i merenjem nivoa holesterola", kazala je Lalić.

Predsednik Udruženja "Moja druga šansa" Ivan Toljagić upozorava da infarkt dolazi iznenada, te da pacijenti treba da slušaju svoje lekare, vode uredan život, redovno idu na kontrole i piju propisane lekove.

"Kada bi svako za sebe i svoje bližnje, učinio taj mali napor, verujem da bismo mogli spasiti veliki broj ljudskih života, da možemo prevenirati veliki broj infarkta i sprečiti fatalne ishode", kazao je Toljagić, navodi se u saopštenju.