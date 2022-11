ČAK 1.500 ŽENA GODIŠNJE IMAĆE VANTELESNU U SRBIJI DONIRANIM REPRODUKTIVNIM MATERIJALOM: Država za dame! Evo šta je 7.000 evra!

Srbija, konačno, dočekuje vantelesnu oplodnju (VTO) s doniranim reproduktivnim materijalom, koja će krenuti 10. decembra, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Doneli smo odluku da će od 10. decembra moći da se vrši vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom. Do sada smo mi plaćali vantelesnu oplodnju, koliko god je potrebno. Do sada su naše žene išle do Istanbula ili Praga po reproduktivni materijal. To se odnosi na žene do 45 godina koje nemaju partnera i žele da se ostvare kao majke i na one čiji partner ne može da ima decu - izjavio je Vučić za Pink.

Po osobi, kako je naveo Vučić, to košta oko 7.000 evra, što je 10 miliona evra godišnje.

- To su veliki troškovi, 7.000 evra po osobi, ali preduzimamo taj korak. Ako je to oko 1.500 osoba godišnje, to je oko 10 miliona evra na godišnjem nivou. To je velika i važna vest, pre svega za sve divne dame koje žele da ostvare roditeljsko pravo - rekao je Vučić, i dodao da će nakon toga, po pravima za vantelesnu oplodnju, možda samo Izrael biti ispred Srbije.

Osim predsednika Srbije, koji je sa javnošću podelio ovu lepu vest, niko od zvaničnika se do zaključenja ovog teksta nije oglašavao kako bi dodatno objasnio procedure i sve detalje u vezi sa ovim.

Dr Dejan Dimitrijević, ginekolog u GAK "Narodni front", za Kurir objašnjava da će mogućnost vantelesne oplodnje reproduktivnim materijalom u Srbiji parovima iz naše zemlje mnogo značiti.

- Parovi iz Srbije kojima su neophodni donirani spermatozoidi ili jajne ćelije po reproduktivni materijal i na vantelesnu oplodnju idu u Severnu Makedoniju, Prag, Solun, Atinu... Omogućavanje svega toga u Srbiji značajno će im olakšati i što se tiče samog odlaska i boravka, ali i smanjiti toškove što nije mala stavka - navodi dr Dimitrijević.

ČINJENICE:

- 1.500 žena godišnje radilo bi VTO

- 7.000 evra po osobi košta VTO doniranim materijalom

- 10 miliona evra koštalo bi to godišnje

- VTO o trošku države moguća do navršenih 45 godina života žene

- u GAK Višegradska Nacionalna banka reproduktivnih ćelija

- svaki šesti par u Srbiji leči se od steriliteta

- oko 500 parova godišnje, prema nezvaničnim informacijama, odlazi na inostrane klinike

- minimum 5.000 evra donacija reproduktivnih ćelija i VTO u inostranstvu

- i žene bez partnera mogu da obave VTO

- RFZO ima potpisan ugovor sa 19 specijalnih bolnica za VTO, od kojih je šest državnih

Važna stvar u ovoj priči je i da je Srbija, što se tiče kadra i opreme, odavno spremna za ovakav posao i da nimalo ne zaostaje za onima kod kojih parovi dosad odlaze po donirani reproduktivni materijal.

- Imamo i sasvim obučeno osoblje i medicinski kadar i sve najmodernije aparate i tehnike. Samo to mora da se reguliše pravno-medicinski, kakva su prava donatora, kakva trećeg lica koje prima jajnu ćeliju ili spermatozoid. To je vrlo škakljiva tema, ne sme da bude zloupotreba - navodi dr Dimitrijević i dodaje:

- Kada sve bude regulisano, biće mi zadovoljstvo da se takav proces VTO radi u Srbiji. I sam imam pacijentkinje kojima je potrebna donacija i nadam se da će neke od njih moći da je dobiju u Srbiji.

Podsetimo, Ministarstvo zdravlja, tj. Nacionalna banka reproduktivnih ćelija, koja se nalazi u GAK Višegradska, potpisala je sporazum u avgustu o kupovini ćelija samo sa bankom iz Španije, ali se pregovara i sa ostalim evropskim bankama, kako je izjavljivao bivši državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Predrag Sazdanović. Najavljivano je da će uvoz biti realizovan krajem oktobra, ali zvaničnih potvrda za to još nema. Početkom septembra dr Sazdanović je izjavio da su se za kupovinu reproduktivnog materijala do tada izjasnila 124 para. Nažalost, u Nacionalnoj banci reproduktivnog materijala, koja u Srbiji postoji još od 2018, nema doniranog materijala iz Srbije iako takva mogućnost postoji.

