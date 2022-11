Disciplinski postupak zbog nasilja u školi u Subotici: Deca sve predstavila kao igru na TikToku

Dečak iz Subotice kojem je, nakon nasilja u školi, odstranjena slezina, u stabilnom je stanju, lekari i dalje prate njegovo stanje i odlučiće o daljem toku lečenja, a u školi će biće pokrenut disciplinski postupak.

Direktor OŠ "Sonja Marinković" u Subotici Pajica Bašić rekao je da su u razgovoru sa decom koja su učestvovala u tom incidentu i njihovim roditeljima saznali šta se dogodilo tog dana.

"Oni tvrde da nisu imali sukobe među sobom, ali ono što je interesantno, prilikom prvog razgovora sa decom, oni su to nama predstavili kao igru koja je prisutna na Tik-toku gde se učenik obara i on pada. Nisu to shvatili kao ozbiljno nešto. Međutim, posle događaja koji je sledio i posle onoga što su videli, shvatili su kakvu su grešku napravili i u prisustvu roditelja, svaki od učenika je shvatio o čemu se radi", rekao je Bašić.

Dodao je da su deca tek posle ovakvih događaja shvatila da to nije igra i da će danas biti pokrenut vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika koji su učestvovali u incidentu.

"On se pokreće za povredu zabrane fizičkog nasilja u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja. U narednom periodu biće prisutan pojedinačni rad sa svakim učenikom, takođe i sa odeljenjem u kojem se oni nalaze, a na kraju svega toga izriču se i vaspitno-disciplinske mere jer je ovde ozbiljno ugrožen integritet učenika i izriče se društveno-korisni rad učenicima", naveo je direktor škole.

Kakve kazne škola može da izrekne učenicima

Na pitanje mogu li učenici biti isključeni iz škole, Bašić je naveo da učenicima mogu da budu izreknuti ukor direktora i nastavničkog veća, da ocene iz vladanja budu smanjene na 2 ili na 1, a da u dogovoru sa drugom školom može da se izvrši prebacivanje učenika, ukoliko se proceni da je to najbolje rešenje.

Direktor škole je, na pitanje da li je škola zataškavala nasilje, kao što tvrdi otac povređenog dečaka, naveo da je škola otvorena za razgovor sa roditeljima i da nikad nijednom roditelju nije uskraćeno pravo da dođe i razgovara, ukoliko ima problem.

"Ja ne sporim da je pomenuti roditelj u ovih osam godina možda imao sa učiteljicom i sa razrednim starešinom, ali su ti problemi rešavani na nivou odeljenja i nisu dolazili do mene. Roditelj nikad nije došao kod mene kao direktora. Poslednji slučaj za koji ja znam desio se u petom razredu kada su detetu razbili naočare i taj slučaj smo rešavali u saradnji sa roditeljima", istakao je Pajica Bašić.

Dodao je da je OŠ "Sonja Marinković" velika škola i da ima 800 učenika i da se događanja prate na dnevnom nivou i ponovio da deca u početku nisu bila svesna da je reč o nasilju i da su mislila da je to igra.

"Zaista želimo našem učeniku što brži oporavak. To je želja svih nas, nastavnika, u ovoj školi", rekao je Bašić.

Govoreći o mehanizmima rešavanja vršnjačkog nasilja, Bašić je rekao da se škola pridržava protokola koje je propisalo Ministarstvo prosvete i da je reč o prvom slučaju trećeg nivoa nasilja u poslednjih osam, devet godina u toj školi i da se slučaju prilazi krajnje ozbiljno bez želje da se nešto zataškava.

"Ono što je naše, jeste da obrazujemo, da pričamo deci, da pokušavamo da skrenemo pažnju da ovo sve danas, ovaj virtuelni svet, ovo sve što oni gledaju nije prava realnost i da u životu može da izazove katastrofalne posledice. Na nama je da radimo i to ćemo se truditi i raditi i dalje", naveo je Bašić.

Autor: