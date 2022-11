VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVOSAĐANE: Evo koji će delovi grada biti BEZ STRUJE

Zbog planiranih radova u električnoj mreži u Novom Sadu će od 8.30 do 12 časova bez struje biti ulice Đorđa Rajkovića 14-30, 15 i Bele njive 32A, a E. Jankovića 2-26, 3, 7, 11, 15-17, Jovana Vilovca 10-12, Laze Atanackovića 2A, 6, 10, 1-9, Zemunska 3, 5, 9, Đakona Avakuma 6-14, 9, K. Mirosavljevića 2-6, 10, 14, Studio "Berar", od 10.30 do 12 časova

Temerinska 126-164, 135-153, Batinska 2, Bore Stankovića 2-16, 1-21, E. Jankovića 28, 25-31, Marije Kiri 2-8, Jana Husa 2-18, 1-13, Svetozara Markovića 2-4A, 1A-3B, semafor, osnovna škola i vrtić struje neće imati od 8.30 do 10 časova.

U Petrovaradinu takođe zbog planiranih radova u električnoj mreži struje neće imati Preradovićeva 124-180, 161-193, Karlovački drum 2, Vuka Isakovića - cela, Račkog 42-58, 33-53, od 8 do 13.30 časova kao i Alibegovac, deo naselja Mala karagača i Fruškogorska ulica, od 8.15 do 13.30 časova.

U Kaću bez struje ostaju ulice Partizanska 1-13, 63-71, 2-44, Omladinska 42-76, 41-81, Boška Buhe 1-19, Šumadijska 41-89, 46-96, Zdravka Čelara 8-94, 7-83, Nikole Tesle 1-55, 2-54, Branka Kozareva 49-99, 28-74, Petra Drapšina 33-71, 26-60, Braće Mažar 35-67, 34-70, Sime Šolaje 48-96, 49-99, Moše Pijade 21-59, 77-93, 32-104, Pionirska 1-9, 2-10a, Radnička 24-74, 23-73, Jugovića 22-44, 31-49, od 8 do 10 časova kao i Petra Drapšina 73-83, 72-78, Partizanska 14-44, 63-71, Zdravka Čelara 87, od 8.15 do 9.30 časova i Petra Drapšina 26-70A, 33-71A, Moše Pijade 43-45, od 10 do 11 časova i Moše Pijade 45A-61, 70-86, Omladinska 41A-63, 44-62, od 12 do 13 časova.

U naselju Čenej struje neće biti u sledećim ulicama: Vuka Karadžića 258-284, 287-319, 323-375, 290-348, 339-343, Partizanska 2, Matice srpske 2-20, 1-19, Marka Peričina 2-34, Salaš 3, Atarski put 234-274, Zmajevački put 285-404, Salaš 2 275-283, od 9 do 14 časova.

