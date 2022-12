DANAS OBLAČNO I SA KIŠOM! Temperatura iznad proseka za početak decembra: Evo koji deo Srbije će padavine zaobići

U nedelju dolazi do naoblačenja sa kišom koja zahvata zapadne i južne predele i premešta se ka centralnim i istočnim krajevima. Šansa za kišu je manja na severu Srbije. Temperatura iznad proseka za početak decembra, ali će u košavskom području biti veoma vetrovito što će malo povećavati osećaj hladnoće.

Udari jugoistočnog vetra u južnom Banatu biće preko 80 km/h. U ostalim krajevima vetar slabiji južni ili istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 6°C u Negotinu do 11°C na zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 7°C.



Beograd: U nedelju vetrovito uz pojačan jugoistočni vetar i naoblačenje sa manjom šansom za kratkotrajnu slabu kišu. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 9°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 7°C.

