DANAS NATPROSEČNO TOPLO A ONDA... PREOKRET! Temperatura ide u minus, a evo i kada!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni vetar. Pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče na zapadu, vetar će biti u skretanju na severni i zapadni.

Jutarnja temperatura biće od šest stepeni do 12, a najviša dnevna od devet na severu Vojvodine i istoku Srbije do 18 stepeni u centralnim i južnim krajevima zemlje.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura biće od 10 stepeni do 12, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je zbog kiše i pljuskova u Bačkoj i Banatu, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju na jugu Srbije toplo za ovo doba godine, a na severu i zapadu Srbije zahlađenje sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg do kraja dana. Zato će minimalna temperatura biti na kraju dana, a ne ujutru. Vetar umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4°C u Negotinu do 12°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 3°C na severu do 15°C u Vranju. Uveče na sveru i zapadu susnežica i sneg, a na jugu kiša. Temperatura u 22h od 0°C na severu do 8°C na jugu.

U ponedeljak oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura -2 do 2, najviša dnevna od 0 do 3 stepena.

U utorak ujutru sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče uglavnom slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do -2 , a najviša dnevna od 0 do 4 stepena. U sredu ujutru mraz uz naoblačenje tokom dana i manji porast temperature.

Autor: