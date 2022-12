USRED DECEMBRA SMO IMALI PRAVI 'LETNJI' PLJUSAK: Meteorolog objašnjava zašto je juče grmelo u Srbiji

Građane Srbije iznenadilo je sinoćnje nevreme koje je donelo neočekivani "letnji" pljusak praćen grmljavinom usred decembra. U nekim delovima zemlje padao je i grad, a meteorolog Marko Čubrilo objasnio je zašto je došlo do ove pojave.

Kako je naveo ova pojava nije uobičajena, ali svakako nije ni nenormalna, te smo imali prilike da doživimo prave letnje pljuskove u zimskim mesecima i ranijih godina.

- Nije tipično za zimske mesece, ali dešavalo se i ranije i u januaru i u decembru, pa čak i u februaru. Mi smo imali takvu situaciju da je juče bilo veoma toplo, temperatura je dostizala 20 stepeni Celzijusa u najtoplijem delu dana, dok su se prethodih dana vrtele oko nule. To je velika razlika u temperaturi i dolazi do povećanje energije koja dovodi do grmljavine. Bukvalno smo imali letnje pljuskove, a ponegde i grad - naveo je Čubrilo.

Dodaje da više nećemo imati ovakvih pojava do kraja zime, a u narednih desetak dana nam sledi i stabilizacija vremena.

- Danas je zahladnelo i te energije u atmosferi više neće biti. Od sutra ide jedan duži i stabilniji period bar nekih desetak dana. Do 27. decembra biće sigurno stabilno bez kiše i bez snega. To što je bilo sinoć, sada je prošlo i sledi stabilizacija - zaključuje on.

Autor: