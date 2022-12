Kako će ciklon bomba iz SAD uticati na vreme u Srbiji: Polarni udar već drastično spustio temperaturu ispod nule

Velika zimska oluja koja će ove nedelje zahvatiti SAD mogla bi u pojedinim delovima zemlje da donese najhladniji Božić u poslednjih 40 godina, jer se očekuje da temperature budu i 45 stepeni ispod nule. Za to vreme u Srbiji se očekuje vreme bez snega, tačnije bez prave zime, i biće tako sve dok ova oluja ne prođe.

Meteorolog Đorđe Đurić objasnio je da prema trenutnim prognozama, pravih zimskih uslova u Srbiji za sada nema do kraja ove, niti na samom početku Nove godine, što će prvu polovinu zime svrstati u period sa vrlo toplim vremenom, a postoje naznake da bi druga polovina mogla doneti hladnije vreme, uz periode sa snegom.

- Ono što je zabrinjavajuće da su planine u ovm delu godine bez snega, pa i one najviše, a snega nema ni na iznad 2000-2500 metara nadmorske visine. Prema trenutnim prognozamam ozbiljnih snežnih padavina nema ni na planinama u narednih desetak dana, a čak će i uslovi da veštačko osnežavanje biti veoma nepovoljni. Prosek maksimalne temperature za kraj decembra je od 2 do 6°C, a do kraja godine maksimalne temperature neretko će biti i za 10 stepeni više od proseka, dok će ugčavnom biti viđe za 5 do 7 stepeni. Iako nas do kraja godine očekuje tek nekoliko dana sa manjim prolaznim padavinama, obilnijih padavina nema na vidiku i u onim predelima gde ih bude, biće ih u vrlo malim količinama - navodi Đurić.

Prema njegovim rečima, jedan od razloga zašto je situacija sa vremenom ovakva jeste i to što će Severnu Ameriku narednih dana pogoditi polarni udar, a polarna vazdušna masa iz Kanade preko Velikih ravnica i istočnog oboda Stenovitih planina spustiće se sve do Meksičkog zaliva.

- Temperature u Kanadi su već ispod -45°C, na severu SAD i ispod -35°C, a uz ledeni severni vetar subjektivni osećaj je niži od -50°C. Kada ledena vazdušna masa dospe na toplu povšinu Atlantika, nastajaće veoma snažni cikloni, koji će preko severnog Atlantika biti nošeni zapadnim visinskim strujama ka Evropi i donosiće orkanske oluje i vrlo toplo vreme zapadnoj Evropi i Britanskim ostrvima, ali i snažna jugozapada strujanja i većem delu Evrope i našem području, što će sprečavati da dođe do upada ledenog vazduha iz Sibira i do one prave zime sa snegom. Tek kada se naruši takva napomenuta situacija, zima će stići u naše krajeve, ali što nije na vidiku narednih 15 dana - napominje Đurić.