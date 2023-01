OBJAVLJENA PROGNOZA ZA SLEDEĆU NEDELJU: Stiže zahlađenje, a evo da li ćemo smrzavati i kad će pasti sneg

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je najnoviju vremensku prognozu u kojoj predviđa da nas sledeće sedmice očekuje serija veoma snažnih ciklona, uz vrlo toplo vreme, veoma česta naoblačenja sa kišom i uz veoma jake južne vetrove. Nakon toga sledi zahlađenje.

- Pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, u Srbiji će danas biti stabilno i suvo. Ujutro i pre podne očekuje se oblačno i tmurno, ponegde i sa maglom, a tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni - piše Đurić.

Kako dalje navodi, za Srpsku Novu godinu biće suvo i tmurno.

- Temperatura će se kretati od 3 do 7 stepeni, u Beogradu od 5 do 7 stepeni, dok se na jugu i jugoistoku očekuje tmurno, uz temperature od -2 do 0 stepeni. Kasnije tokom noći, u Vojvodini naoblačenje sa kišom, uglavnom pred jutro, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Inače, ciklon koji se bude premeštao preko severne Evrope, neće zahvatiit Srbiju, ali će periferni deo hladnog fronta u sklopu njega stići i oslabljen preći preko Srbije. Dakle, prolazno naoblačenje sa kišom koje će u subotu ujutro zahvatiti severne i severozapadne predele Srbije, tokom dana premeštaće se i preko ostalih predela Srbije i Beograda, uz skretanje vetra na severozapadni i uz prodor nešto hladnije vazdušne mase sa severa preko Panonske nizije. U brdsko-planinskim predelima očekuju se susnežica i sneg. Na jugu i jugoistoku ujutro će biti suvo, uz tmurno vreme. Iako se očekuju padavine, one neće biti obilne kao prethodnog puta i u većini predela palo bi od 5 do 10 mm kiše po kvadratnom metru, a na planinama od 5 do 10 cm snega. Maksimalna temperatura biće od 5 do 9 stepeni, u Beogradu do 7 stepeni. Sredinom dana na severu Srbije očekuje se razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano, a do večeri prestanak padavina očekuje se i u ostalim predelima Srbije - navodi Đurić.

Za nedelju se predviđa da će nad Srbijom ojačati visinski termički greben sa jugozapada, uz priliv tople vazdušne mase sa Mediterana, a pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska biće sunčano. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni.

Jugoistočni vetar biće u pojačanju. Inače, pad vazdušnog pritiska biće uvod u promenu vremena koja se očekuje od ponedeljka. Već u noći ka ponedeljku očekuje se naoblačenje, u Vojvodini sa prolaznom kišom.

- Sledeće sedmice Evropa i Srbija biće pod uticajem snažnih ciklona sa Atlantskog okeana. Neki od njih svojim centrom premeštaće se i preko oblasti Alpa, ali i sa severnog Jadrana u našoj blizini ka centralnoj Evropi. Vrednost vazdušnog pritska sledeće sedmice u ciklonima biće vrlo niska. Ipak, u prvoj polovini sedmice Srbija će biti na prednjim stranama ovih ciklona, uz veoma snažna južna strujanja, pa će sa juga i sa Mediterana strujati i vrlo topla vazdušna masa, a kiša koja bude padala, sadržaće i čestice pustinjskog peska iz Sahare, što je poptuno prirorna i uobičajena pojava pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, jer će južna strujanja sa severa Afrike donositi te čestice iz Sahare preko Mediterana - kaže Đurić.

Dakle, u Srbiji od ponedeljka do četvrtka česta jača naoblačenja sa kišom, a biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

- Duvaće veoma jak južni i jugozapadni vetar, a u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima, ponegde i preko 100 km/h. Maksimalna temperatura u ponedeljak biće od 8 do 12 stepeni, u utorak i do 15 stepeni, a najtoplije biće u sredu, maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni. Ove temperature biće i za 10 do 12 stepeni više od proseka za sredinu januara. Hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz tmurno vreme. Kiša će zbog vrlo toplog vremena padati i na planinama, a samo u ponedeljak na najvišim planinama sneg. Južni i jugozapadni vetar imaće fenske karakteristike i dodatno će zagrevati vazduh. U četvrtak se očekuje slabljenje ciklona, a njihovi centri izmeštaće se prema istoku, tako da će Srbija naći u zadnjem delu, a očekuje se i prelazak hladnog fronta, tako da će u četvrtak biti kišovito. Vetar će oslabiti i biće u skretanju na severozapadni, a na planinama se očekuje sneg. Vazdušni pritisak biće u porastu, a temperatura u padu, zbog prodora hladnije vazdušne mase sa severa, ali to zahlađenje će kao i prethodno biti u blažem obliku, jer će vazdušna masa stići sa severa Atlantika i biće bogata vlagom. Maksimalna temperatura biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni. U petak i tokom sledećeg vikenda i dalje oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 7, a na jugoistoku Srbije u petak do 12 stepeni.

Dakle, sledeće sedmice očekuje se snažan uticaj jakih ciklona, jaka južna strujanja, vrlo visoke temperature i veoma česte padavine. Danas i tokom vikenda temperature će biti za oko 5 stepeni više od prosečnih (prosečna maksimalna temperatura za sredinu januara u Srbiji je od 1 do 5 stepeni). U prvoj polovini sledeće sedmice očekuju se maksimalne temperature za 5 do 10 stepeni više od proseka, u sredu i za 12, ali će u četvrtak doći do zahlađenja, pa će sledećeg petka i vikenda biti hladnije, ali i dalje uz temperature za 3 do 5 stepeni više od proseka.

Prema trenutnim prognozama, prave zime nema ni narednih sedam dana, a i kada dođe do zahlađenja, sneg se očekuje samo na planinama. Planine su konačno nakon katastrofalne situacije u proteklih mesec dana dobile snežni pokrivač. On će se u dovoljnim količinama zadržavati na višim planinama do kraja meseca, iako se očekuje otapanje sredinom sledeće sedmice, ali ne i potpuno, dok se od narednog četvrtka očekuju nove snežne padavine. Nažalost, sneg koji je prethodnih dana pao na nižim planinama, početkom i sredinom sledeće sedmice potpuno će se otopiti zbog vrlo toplog i kišnog vremena sa jakim južnim vetrom (reč je planinama sa nadmorskom visinom manjom od 1.200 metara), ali se i na tim planinama od sledećeg četvrtka očekuje sneg, uz ponovno formiranje snežnog pokrivača. Planine poput Kopanika, Stare planine i drugih iznad 1.500 metara imaće zasigurni snežni pokrivač do kraja meseca.

