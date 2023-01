Nakon današnjih 20 stepeni stiže LEDENI TUŠ: Pljuskovi sa grmljavinom, pesak iz sahare, pa SNEG ZA VIKEND

Danas će u Srbiji biti i do 20 stepeni. Takođe, danas a i sutra očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, i ,,prljava'' kiša usled čestica peska iz Sahare. Opasnost od poplava na jugozapadu Srbije. U petak zahlađenje, za vikend sneg. Ovo je u par rečenica prognoza meteorologa Đorđa Đurića za predstojeće dane.

On objašnjava da je ciklon sa severnog Jadrana, koji se svojom centrom premešta preko Panonske nizije dalje na severoistok, doneo Srbiji veoma nizak vazdušni pritisak, a vrednosti su opale i na 990 mb. Ovaj ciklon doneo je veoma jaka južna i jugozapadna strujanja, vrlo toplu vazdušnu masu sa Mediterana, ali i veoma bogatom vlagom, pa ima kiše i pljuskova, ponegde i obilnijih padavina a stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa je padala ,,prljava'' kiša, uobičajena pri ovakvoj sinoptčkoj situaciji.

- Sve u svemu, iako se nalazimo usredi zime, aktuelna sinoptička situacija uslovljava vreme nalik prolećnom, a u prilog tome ide i to da se danas očekuje i do 20°C. U Srbiji će i danas pod uticajem ciklona biti promenljivo oblačno i veoma toplo, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana biće i dosta suvih perioda sa sunčanim periodima. Više padavina očekuje se na severu Srbije, dok se na jugozapadu Srbije i na Kosovu i Metohiji očekuju i veoma obilne padavine. Kiša će danas padati i na najvišim planinama, uz pojavu i pljuskova sa grmljavinom, a sneg se očekuje samo iznad 2000 metara i čak bi sneg u tim predelima mogao biti praćen i grmljavinom (Prokletije, Šar planina...) - navodi Đurić.

Jak južni i jugozapadni vetar biće tokom dana u slabljenju, ali će vetar i dalje imati karakteristike fena.

- Maksimalna tempetratura biće danas od 14 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Kiša će i danas biti prljava, zbog čestica peska iz Sahare. Zbog veoma obilnih padavina na jugozapadu i zapadu Srbije, naglo raste nivo reka, a posebno kritična situacija je na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine gde se ukupno očekuje od 100 do 300 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, što će u tim predelima dovesti do poplava, a u Srbiji da se situacija prati na rekama koje zavise od padavina u Crnoj Gori i BiH. Dakle, u naredna 24 sata očekuje se nagli rast Lima, Drine i Ibra, a u slivovima ovih reka postojaće opasnost i bujičnih poplava, naročito na manjim tokovima, dok se poplave očekuju i duž samog Lima, pa i Ibra - upozorava Đurić.

Noćas je, podseća, već došlo do bujičnih poplava na manjim tokovima na Pešterskoj visoravni i u Sjenici.

- Ukupno se na području jugozapadne Srbije od juče do sutra (utorak-četvrtak) očekuje od 100 do 150 mm kiše po kvadratnom metru, uz veliku opasnost od poplava na manjim bujičnim tokovima, dok se od petka očekuje preko 30 cm snega. U ostalim predelima Srbije, iako se često oečkuju padavine, one neće biti u obilnim količinama kao na jugozaapdu, a ukupno bi period od utorka do petka doneo 20 do 40 mm kiše po kvadratnom metru, a tokom vikenda one bi zbog zahlađenja bilo uglavnom u obliku snega. U Srbiji i u četvrtak oblačno sa kišom, na jugozapadu i jugu sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u Metohiji i na Pešterskoj visoravni, gde se u toku jutra i prepodneva očekuju obilnije padavine. Na jugoistoku Srbije pre podne biće suvo. Biće i dalje toplo, ali će se severni i zapadni predeli Srbije naći u hladnijem sektoru ciklona, uz prodor hladnog fronta, pa će u tim predelima doći do osetnijeg zahlađenja. Jutarnja temperatura biće od 4 do 12°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Bačkoj do 18°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14°C, tokom dana uz zahlađenje.

- Na jugu i jugoistoku Srbije i dalje će duvati južni i jugozapadni vetar. U petak će se Srbija naći u zadnjem i hladnom sektoru ciklona, pa se u svim predelima zbog prelaska hladnog fronta očekuje oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Duvaće severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 4°C. U toku večeri i noći kiša će i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije preći u susnežicu i sneg. U Bačkoj tokom većeg dela dana biće suvo - kaže Đurić.

Susnežica i sneg za vikend

Tokom vikenda, pre svega u subotu, novi snažan ciklon premeštaće se preko Srbije i našeg područja, ali ovog puta njegova putanja biće sa Josnkog mora i južnog dela Jadrana dalje prema severu i severoistoku.

- Ovaj ciklon usloviće prodor hladne vazdušene mase sa severoistoka, ali i dotok vlage sa Mediterana, pa se usled ovakve kombinacije u Srbiji tokom vikenda očekuje oblačno sa susnežicom i snegom, samo na istoku sa kišom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se 20-30 cm snega, a manji snežni pokrivač formiraće se i širom Srbije, više u predelima sa većom visinom, dok bi sever i severoistok mogli proći i bez formiranja snega. I na širem području Beograda biće uslova da se formira manji snežni pokivač, više u višim delovima grada i u oblastima ka Avali. Iako će doći do zahlađenja, neće biti previše hladno. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 3°C, što je prosek za ovo doba godine. Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očkuje uticaj novog ciklona, koji će se sa južnog premeštati ka severnom delu Jadrana, a u Srbiji se očekuje priliv malo toploje vazdušne mase sa Mediterana i skretanje na jugoistočni, koji će u košavskom području i na planinama biti vrlo jak.

- Biće oblačno sa kišom, na zapadu, severozapadu i jugozapadu Srbije i na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 3°C na zapadu do djordje djuric9°C na istoku Srbije, u Beogradu do 6°C. Dok se u prizemlju tokom vikenda i početkom sledeće sedmice centri ciklona budu premeštali sa južnog Jadrana dalje prema severu, istovremeno se nad našim područjem očekuje prisusrtvo snažnog visinskog ciklona, čiji će centar kružiti nad našim predelima, a zajedno sa njim i veoma vlažna vazdušna masa koja će donositi padavine, a očekuje se i prisustvo hladne vazdušne mase, pa će vreme konačno biti nalik kalendarskom, u ovom slučaju januarskom. Prema trenutnim prognozama od 25. januara vreme bi pod uticajem povišenog pritiska bilo stabilnije, tmurno i uglavnom oblačno, uz prosečne temperature za kraj meseca, a one bi se kretale uglavnom od 3 do 5°C, a tek koji stepen niže jutarnje. Ovih dana zahvaljujući jakom vetru kvalitet vazduha je i više nego idealan i takva situacija očekuje se i do kraja sedmice. Ipak, fenski efekat južnog vetra, veoma nizak vazdušni pritisak i vrlo visoka temperatura za ovo doba godine, uslovljavaju veoma neugodnu bioemeteorološku situciju, čije se značajno poboljšanje očekuje od petka. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 1 do 5°C, one će danas u Srbiji, a sutra na jugoistoku Srbije biti i za 15 stepeni više od proseka. Zahlađenje koje se očekuje u petak, vratiće temperature tokom vikenda na prosečne i takva situacija manje-više ostala bi i do kraja januara - rekao je Đurić.

