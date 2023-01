DANAS VELIKI PAD TEMPERATURE PRAĆEN PLJUSKOVIMA - Meteorolog objavio najnoviju vremensku prognozu, a evo da li će biti snega

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je najnoviju vremensku prognozu i istakao da nam stiže zahlađenje, i objasnio kakve su šanse da padne sneg u Srbiji.

- U toku poslepodneva sledi zahlađenje, a od sutra za 15 stepeni hladnije. Narednih dana kiša i sneg, ali od prave zime i snega ništa, jer sneg gde i bude padao u nižim predelima, neće se dugo zadržavati, jer temperature ostaju iznad 0°C - napisao je Đurić na svom fejsbuk nalogu.

On je dodao da se na planinama očekuje obilni sneg, i da će se snežni pokrivač povećati za 20-30 centimetara.

Što se tiče zahlađenja koje stiže danas, Đurić je rekao da će sa trenutnih 16 stepeni temperatura brzo tokom popodneva pasti na 3-4 stepena, uz pljuskove.

- Od večeras sve će mirisati na zimu i sneg. U petak i tokom vikenda temperatura u Beogradu od 2 do 4°C, uz kišu i susnežicu. U nedelju suvo. U ponedeljak i utorak kiša, uz olujnu košavu (jugoistočni vetar), a maksimalna temperatura biće do 7°C. Od srede do kraja januara suvo, tmurno i prohladno, uz maksimalne temperature oko 3°C, što je i prosek maksimalne temperature za sredinu zime - istakao je meteorolog.