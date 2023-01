SNEGA ĆE BITI DO POLA METRA, SUTRA STIŽE JOŠ JEDAN NALET - Novi ciklon zahvatio Srbiju

Snažan ciklon doneće Srbiji već u subotu ujutro sa jugozapada novi snažan oblačni sistem sa snegom, tako da će u subotu u Srbiji biti oblačno sa snegom, a samo se na jugu, jugoistoku istoku Srbije očekuje kiša.

Do večeri sledi prestanak snega. Novi oblačni sistem sa snegom u subotu ujutro zahvatiće Srbiju sa jugozapada. Početkom sledeće sedmice manje otopljenje sa kišom. Potom do kraja januara prohladno, kaže za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

- Srbiju je tokom prethodne noći i jutra zahvatio novi ciklon. Centar ciklona premešta se danas malo istočnije od Srbije, preko Bugarske i Rumunije, ali svojom centrom u blizini Srbije, dok se sa severozapada spustila duboka visinska dolina, uz prodor i osetno hladnije vazdušne mase iz oblasti Alpa. Položaj ciklona u prizemlju je takav da je veći deo Srbije u hladnom sektoru ciklonu, pa preovladava severozapadno strujanje, a došlo je do prodora i osetno hladnije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa. Nakon što je prethodnih dana temperatura u Srbiji dostizala i 20°C, juče je došlo do zahlađenja, pa je vreme danas pravo zimsko. Jaka kiša tokom prethodne noći prešla je u većem delu Srbije u susnežicu i sneg, pa je veći deo Srbije jutros osvanuo pod manjim snežnim pokrivačem, uz temperature oko 0 do 1 stepena - kaže Đurić.

Uglavnom se formirao snežni pokrivač od 1 do 10 cm, na planinama ga ima i preko 40 cm.

- Istočni i jugoistočni predeli Srbije su u toplom sektoru ciklona, pa je jutros uz kišu bilo i do 10°C. Ovog poslepodneva zahlađenje sa snegom zahvatilo je i jugoistok Srbije, a samo je istočni deo Srbije ostao u toplom sektoru ciklona, pa pada kiša. Tokom noći i jutra u većem delu Srbije palo je od 5 do 15 mm padavina po kvadratnom metru, a najobilnijih padavina (prvo u obliku kiše, pa snega) bilo je u centralnim, istočnim i u severoistočnim predelima Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju, u Banatu i u Beogradu.

- U ovim predelima tokom noći palo je od 15 do 30 mm padavina po kvadratnom metru, na severoistoku lokalno i više. Kako se centar ciklona, ali i sam ciklon budu u toku poslepodneva izmeštali dalje na sever i napuštali naše područje, tako će i padavine slabiti i povući se na severoistok, a do kraja dana i večeri će i prestati. Ipak, očekuje se kratkotrajni predah od padavina. U ovom času snažan ciklon nalazi se iznad Tirenskog mora i on će tokom večeri da se preko južne Italije izmesti u južni deo Jadranskog mora i tokom subote će se premeštati ka severnom Jadranu - kaže Đurić.

Prema njegovim rečima, ovaj snažan ciklon doneće Srbiji već u subotu ujutro sa jugozapada novi snažan oblačni sistem sa snegom, tako da će u subotu u Srbiji biti oblačno sa snegom, a samo se na jugu, jugoistoku istoku Srbije očekuje kiša.

- Sneg se očekuje i u Beogradu. Očekuje se da padne od 10 do 20 mm padavina po metru kvadratnom, a u predelima sa snegom 10 do 20 ak cm snega. U većini nižih predela očekuje se snežni pokrivač od 5 do 20 cm, a na planinama od 20 do 50 cm, a na višim planinama preko pola metra. Niži predeli južne, istočne i jugoistočne Srbije zbog kiše ostaće bez snežnog pokrivača. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, na jugu i istoku Srbije jugoistočni vetar, a u donjem Podunavlju očekuje se veoma jak istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od -3 do 3°C, a maksimalna dnevna od 1°C na severozapadu do 10°C na jugoistoku Srbije.

- U Beogradu se očekuje 10 ak cm snega i više snega ka Avali i višim delovima grada, a temperatura će se uz umeren severoistočni vetar kretati od 0 do 2°C. U nedelju se u većem delu Srbije očekuje promenljivo oblačno, suvo i prohladno, samo još ponegde uz sasvim slabe padavine, ali će u većini predela biti suvo. Maksimalna temperatura biće od 2°C na severozapadu do 8°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 4°C. Već u noći ka ponedeljlku, novi ciklon sa Jonskog mora premeštaće se preko južnog dela Jadrana ka severnom, pa će Srbiju u ponedeljak sa jugozapada zahvatiti novi oblačni sistem sa kišom.

- Padavine će zbog priliva nešto toplije vazdušne mase sa Mediterana biti uglavnom u obliku kiše, dok će na planinama padati sneg, a tokom jutra uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima zapadne Srbije. Duvaće veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 7 do 11°C, u Beogradu do 9°C. Srbija će početkom sledeće sedmice biti i pod uticajem visinskog ciklona, koji će kružiti nad našim područjem. I dok ciklon u prizemlju bude u ponedeljak bude doneo topliju vazdušnu masu sa juga, visinski ciklon u utorak će doneti prodor hladne vazdušne mase iz oblasti Alpa, pa će u utorak biti oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura od 2 do 6°C, u Beogradu do 4°C. Od srede se pod uticajem visokog vazdušnog pritiska očekuje stabilnije i uglavno suvo vreme, ponegde sa slabim padavinama, uglavnom mešovitog tipa, ali se ne očekuju obilnije padavine poput aktuelnih i onih od prethodnih dana. Maksimalne temperature biće uglavnom od 1 do 5°C, što su uglavnom i prosečne vrednosti za sredinu zime - navodi naš sagovornik.