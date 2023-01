IZDATO NOVO UPOZORENJE: Savetuje se POSEBAN OPREZ na putevima, a evo gde će pasti najviše snega

Republički hidrometeorološki zavod izdao je večeras upozorenje na smanjenu vidljivost na putevima zbog magle.

- Tokom večeri i noći u planinskim predelima magla smanjuje vidlјivost na oko 100 metara.Takođe, na teritoriji Beograda usled magle vidlјivost je smanjena na oko 200 m - navodi se u najavi.

RHZM je takođe večeras objavio i izglede vremena za naredne dane.

- Početkom sledeće sedmice mestimično kiša, na planinama sneg. Više padavina se očekuje sutra (23.01.) na jugozapadu i jugu zemlјe, od 15 do 30 mm za 24 h, a prekosutra (24.01.) padavine će biti slabijeg intenziteta. Na planinama će doći do povećanja visine snežnog pokrivača, naročito iznad 1500 m, gde se očekuje novih 15 do 20 cm. U sredu i četvrtak (25-26.01.) uglavnom suvo, a od petka (27.01.), uz malo hladnije vreme, sneg se očekuje i u nižim krajevima - precizirali su iz RHMZ.

