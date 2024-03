Izdato NOVO UPOZORENJE! Sutra -3 STEPENA - u ovim delovima Srbije poseban oprez

Širom Srbije sutra, ali i narednih nekoliko dana, očekuju se jutarnji mrazevi koji će ponegde biti i na 2 metara visine uz temperature niže od 0 stepeni ili oko nule, zbog čega posebno na oprezu treba da budu poljoprivredni proizvođači.

U najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) sutra, drugog dana proleća, 21. marta, očekuje se prizemni mraz u svim predelima Srbije. Slab mraz biće na 2 metra visine, a temperature će biti od -3 do 0 stepeni. Ova pojava se očekuje u južnim, centralnim i zapadnim predelima.

- Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura vazduha biće od -2 do 5 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni Celzijusa – navodi se u vremenskoj prognozi.

Sutra, 21. marta:

- prizemni mraz u svim predelima Srbije

- slab mraz na 2 m visine, temperatura od -3 do 0 stepeni Celzijusovih u južnim, centralnim i zapadnim predelima

U petak i subotu, 22. i 23. marta:

- prizemni mraz u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i centralnim predelima Srbije

Savet za poljoprivrednike

Meteorolozi upozoravaju da će i u petak i subotu, biti prizemnog mraza u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i centralnim predelima Srbije.

- Slabi jutarnji mrazevi mogu dovesti do oštećenja na procvetalim vrstama i sortama voća. Preporuka polјoprivrednim proizvođačima je da budu u pripravnosti i da prate vremensku prognozu, a ako imaju mogućnosti i da primene adekvatne mere nege i zaštite – savetuju u RHMZ.

U petak kiša, u subotu sunce

U petak će doći do prolaznog naoblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 1 do 8 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni.

Prvog dana vikenda biće promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i toplo, tek ponegde u brdskoplaninskim predelima je moguća kratkotrajna slaba kiša.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura vazduha biće od od 2 do 9 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepeni Celzijusa.

