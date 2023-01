STIŽE SNEG U NIŽE PREDELE SRBIJE! RHMZ najavio mešovite padavine i vejavicu! Evo kakvo nas vreme čeka do kraja meseca

U Srbiji će danas biti oblačno i uglavnom suvo vreme, sa temperaturom od nula do šest stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren istočni, najniža temperatura od nula do tri stepena Celzijusa, najviša od tri do šest stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i suvo vreme, sa slabim i umerenim istočnim vetrom i temperaturom od jedan do četiri stepena Celzijusa.

Moguće su uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima, mentalno nestabilnim i osobama sa oboljenjima srca savetovan je oprez. Bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje mogu biti meteoropatske reakcije.

Hidrološko upozorenje

"Na Savi kod hidrološke stanice Šabac vodostaj će narednih dana biti u manjem opadanju i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava. Na Toplici kod hidrološke stanice Dolјevac tokom 24. januara vodostaj će biti u porastu i približiće se granici redovne odbrane od poplava. Na Ibru kod hidrološke stanice Raška tokom 24. januara vodostaj će biti u manjem porastu i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava", upozorava RHMZ.

Vreme do kraja meseca

"U sredu uglavnom suvo. Od četvrtka do kraja meseca pretežno oblačno i hladno, povremeno sa snegom, u centralnoj i južnoj Srbiji u nižim predelima uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, dok će se u Vojvodini ponegde formirati manji snežni pokrivač.

U jutarnjim satima se očekuje slab mraz, dok će dnevne temperature biti od 0 do 4 °S. Na istoku Srbije u petak mešovite padavine - kiša i sneg. Vetar će do četvrtka biti slab do umeren istočni, u košavskom području povremeno jak, a zatim u skretanju na umeren i jak, severozapadni. U planinskim predelima povremeno vejavica", najavio je RHMZ.

Autor: