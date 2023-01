Petnaestogodišnja Tijana Jurić nestala je u noći između 25. i 26. jula 2014. godine u blizini vojvođanskog sela Bajmok, gde je bila kod bake i deke. Sve se dogodilo oko ponoći, a nestanak je prijavila sestra. Otac Igor Jurić je u tom trenutku bio u Belgiji.

– To je bila jedna zaista čudna noć. Rano ujutru je trebalo da krenem na put, to veče mi je zvonio telefon, zvala me je Saška i naravno kao svaki roditelj ne možeš da zamisliš da ti je nestalo dete. To je bila zaista filmska situacija. Ne možeš ni da razmišljaš na racionalan način. Sve što sam svesno mogao da uradim je da iz Brisela odmah sednem na avion za Srbiju. Do samog jutra nisam ni znao da je Tijana nestala - kaže Igor koji se sada bori za uvođenje “Amber alerta”, sistema za pomoć u pronalaženju nestale dece.

– Apsolutno nijednog momenta nisam sumnjao da ću je pronaći živu. To je bila stvar koja mi nije dolazila do glave. Taj moj optimizam niko nije mogao da pomuti. Dvanaest dana je bio zaista pakao. Ta neizvesnost i nemoć kada ne možeš da pomogneš svom detetu. Kada se budiš sa tim šta može da se desi tvom detetu, da li je gladna, žedna, ogromna je agonija. Supruga Mirjana nije spavala sedam noći. Ne mogu da vam opišem koliko je to bilo strašno - kaže kroz suze prisećajući se tih dana.

– Komunicirao sam sa medijima i obilazio prazne kuće po Bajmoku. To je jedino što sam mogao da radim u tom trenutku. Često se setim, svako veče pred spavanje, imao sam tu misao, koju sam i sanjao, da je to ipak film i da će se ujutru sve vratiti u normalu. Bili smo svesni da je oteta, ali nismo znali ko je i koji su bili motivi. Ujutru kada se probudiš i otvoriš oči, razmišljaš sada će doći Tijana, zagrlićete se i sve će biti šala. Bilo je na stotine informacija, da je u Mađarskoj, da je viđena u Banjaluci, da je u Alžiru, žrtva trgovine ljudima. Nadali smo se da će neko od nas tražiti novac za otkup, sve se može platiti, samo život ne. Svaka vest je ulivala optimizam, samo da je živa. Znali smo da je povređena, da li fizički, ili na neki drugi način, ali smo zbog ljubavi prema njoj verovali da će se vratiti i oporaviti.

Taj duks me i danas proganja

Kobne večeri Tijana se sa društvom vraćala sa turnira, kada je naprasno odlučila da duks koji je pozajmila, vrati drugu, zbog čega se sama uputila nazad ka igralištu.

– Taj duks je opomena roditeljima i deci. Nikada nisam razgovarao sa njima sa kim se dopisuju na društvenim mrežama, da nema potrebe za tim, da će voditi računa, ali je sve suprotno. Taj duks me i danas proganja, zašto nisam razgovarao sa Tijanom na taj način? Potpuno sam siguran da u tom slučaju ne bi vratila duks. To vreme koje sam izgubio ne razgovarajući o bitnim i manje bitnim stvarima će me proganjati dok sam živ. Uvek kažem da sebi mogu oprostiti mnogo toga, ali to što tih pet godina života u inostranstvu nisam bio sa Tijanom i Saškom, što nismo slavili rođendane, išli u bioskop, zajedno na spavanje... Smatrao sam da su neke stvari mnogo važnije. Kada mi bude sudnji dan, mislim da ni tada to neću sebi oprostiti.

Usledilo je 12 dana agonije i potrage za Tijanom, ali tog 7. avgusta stižu vesti kojih su se svi pribojavali, Tijana je pronađena mrtva.

– Upravo tog dana, naš kum, sveštenik otac Velimir, koji je izuzetan čovek, došao je da se pomolimo da nam se vrati Tijana. Stali smo ispred ikone Svetog Đorđa, to je bilo negde oko pet, šest sati po podne i uveče oko 11 je zvonio telefon, bilo mi je iznenađujuće jer nas nikad policija nije zvala tako kasno. Kasnije sam shvatio koliko su svi članovi porodice bili zabrinuti osim mene, sa ushićenjem sam primio vest da ne idemo nikud, da oni dolaze da razgovaraju sa nama. Nestrpljivo sam izašao na ulicu, dolazila je kolona automobila, jedini sam bio napolju.

Moj krik posle reči “mrtva je”

Usledile su reči koje nikada neće zaboraviti.

- Iz prvog vozila je izašao zamenik načelnika policijske uprave Subotica, rekao mi je: “Igore, pronašli smo Tijanu, ali ne onako kako smo to želeli”. Nisam bio dovoljno svestan, pa sam nastavio da ga pitam šta se desilo, nakon čega mi je rekao da je mrtva. Moj krik je toliko bio jak zbog tog saznanja. U roku od dva minuta su svi popalili svetla u toj ulici. Ta ambulantna kola su bila tu da nam pomognu da primimo tu vest. Mirjana je jedina bila prisebna, vrlo jaka i hrabra, ona je nosila od tog momenta sve nas. Pao sam tada, nisam bio spreman, nisam hteo to da prihvatim. Saznanje da je Tijana mrtva i naredna dva meseca su bila ogromna agonija. Nisam mogao da živim.

Tijanina sestra Saška i danas pati.

– Saška je potpuno bila nesvesna prvih godinu dana. Bila je potpuno u nekom drugom svetu. Danas mnogo više pati i sestra joj je preko potrebna, i tuguje više od nas. Potreban joj je razgovor i ta sestrinska ljubav. Znam da bi joj sada samo njen zagrljaj i priča najviše pomogla. Uvek sam se pitao zašto najbolji stradaju. Kada ljudi tumače i govore o njoj tako ružne stvari, a nisu je upoznali, toliko zaboli. Ne želim da budem žrtva, samo nemoj nju da diraš. Svako ko ju je znao će reći za nju da je anđeo.

Ubica do detalja opisao delo

Tijanin ubica Dragan Đurić (34), mesar iz Surčina, uhapšen je i priznao je zločin, koji je do detalja opisao.

– Ne znam kako bismo mi preživeli da nismo saznali pravu istinu. Srce bi mi puklo. Kao Tijanin otac sam smatrao da imam obavezu da znam sve do detalja. Mirjana i Saška to nikad nisu želele i mislim da je to dobro. Kada sam tužiocu rekao da želim da vidim spise i svedočenje Tijaninog ubice, sve dokaze, fotografije, molila me je da to ne uradim, ali sam morao da se suočim sa svojim strahovima. Otišao sam u sud u Subotici, dali su mi sve, otišao sam u jednu prostoriju i mnogo sam više vrištao i plakao čitajući sve to, nego onog momenta kada su mi rekli da je mrtva i to je bilo jako teško. Saznaješ šta se dešavalo tih poslednjih sati života, da te je zvala, da je tražila da joj pomogneš, i da je u tim trenucima bila jako velika. Sanjao sam sve to desetinu puta, bilo je jako bolno, ali mi je kasnije čini mi se i mnogo pomoglo da nastavim da živim sa tim - u ispovesti za Blic priča Igor i nastavlja:

– Borili smo se kao porodica protiv čoveka koji ju je ubio, da bude kažnjen zbog toga što je uradio. Možemo svaki dan da odemo na grob i da plačemo ako nam se plače, da radimo šta hoćemo, da se setimo lepih uspomena, pružena nam je ta mogućnost. Ljudi koji ne mogu na taj način da se oslobode te patnje, to je jako strašno. Divim se tim ljudima, poznajem takve porodice, hrabri su jer žive.

Tijanin ubica osuđen je na 40 godina zatvora, maksimalnu kaznu za takvo delo po našem zakonu u tom trenutku, a Igor je bio na svakom suđenju.

– Imao sam bes na prva dva susreta. Kako je vreme odmicalo, preovladavao je osećaj kako je to beznačajan čovek, kako je sebi dao za pravo da jednom detetu oduzme život. Nije više bilo besa, mržnje, samo pitanje: “Kako si mogao?”.

Posle šest godina na mestu zločina

Igor je posle šest godina smogao snage da ode na mesto gde je ona ubijena.

– To je kilometar i po od mesta gde je oteta. Sada često šetam po tom kraju, imam psa kojeg mnogo volim i to mi je mir i odmor za dušu. Plašio sam se da odem tamo, da mi se sve vrati, i jednom sam smogao snage, želeći da podstaknem državu da shvati kolika je bol ljudi koji izgube svoju decu, pogotovo na tako strašan način.

Godine 2019. usvojen je “Tijanin zakon” koji je pokrenuo Igor Jurić, a koji podrazumeva doživotnu kaznu za počinioce zločina kakav se dogodio njegovoj ćerki. Osnovao je i fondaciju koja nosi njeno ime i nastavio da se bori da se u potragu za nestalom decom krene odmah po prijavi.

– To je pitanje da li je moglo biti drugačije, da li sam mogao nešto da promenim. To se nije ticalo samo mene, nego celog društva. Da li je policija trebalo da reaguje onda kada je Saška pozvala? Šta bi bilo da su tada odreagovali i ozbiljno shvatili prijavu? Zašto niko stručan nije došao kod nas kući da razgovara sa nama? Toliko nam je to trebalo, ta podrška, a nikoga nije bilo, ljudi koji nas vode. Nisam hteo da dozvolim da jedna druga Tijana na isti način strada. Danas radim da bih te odgovore dobio, danas se sami otvaraju zahvaljujući Tijani.

Gledam njene vršnjake i pitam se kakva bi bila: Vreme ne leči rane.

– Ima još puno toga da se uradi. Tijana je uradila puno za ovu zemlju, isto kao mala Anđelina, Milica, Saša i Monika, i da ne nabrajam drugu stradalu decu. Tijana je ostavila nešto što će trajati i narednih desetine godina. Ostavila je jedno sećanje na jednu borbu dece protiv neodgovornosti nas odraslih. Ostavila je organizaciju koja će živeti mnogo posle nas. Kada vidim mlade koji su sada približno u njenom uzrastu, tada su mi emocije najjače. Koliko god želiš da ostaneš pribran, ne možeš da ne sakriješ to pitanje, koje bi bile njene želje, njene ljubavi, kako bi volela da nastavi svoj život... To je nemoguće izbeći. Želim da jednog dana kada se sve završi, mogu mirno da kažem da je ona ponosna. Mogu vam slobodno reći da je to potpuno u suprotnosti svih drugih rana. Rana koja mnogo više boli sa protokom vremena. Tek sada razmišljam kako bi sada bilo lepo da je tu, da se radujemo njenoj sreći i pevanju. To nije rana koja vremenom može da zaceli.

