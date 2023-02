SRBIJU OČEKUJU LEDENI DANI: Temperatura pada na MINUS 10, olujni vetrovi brisaće sve pred sobom

Prodor hladnog vazduha koji se očekuje večeras, biće veoma snažan. Dok se u nižim predelima najpre očekuje kiša, u brdsko planinskim padaće sneg. Osim padavina očekuje se i olujni vetar koji će dostizati i do 85 km/h. Ovih dana u Srbiji se dešavaju dve neobične, prirodne meteorološke pojave. Reč je o krupi i pljusku snega.

Kako nastaju, gde se pojavljuju i koja je uopšte razlika između takozvanih zrna krupe i snega, ovoga jutra čuli smo iz razgovora Jelene Kovačević, novinarke Kurir TV i njenog sagovornika Slobodana Sovilja, meteorologa RHMZ.

"Zrna krupe predstavljaju ledene kuglice bele boje, najčešće su neprozirne, i one se stvaraju kada se u oblacima, na niskim temperaturama na nula stepeni postoji dovoljno tečne vode", predstavio je Sovilj.

On je pojasnio uzrok ovih dešavanja kroz pandan zmiskim oblacima:

"To se dešava u posebnom tipu oblaka, to su takozvani konvektivni oblaci, kada je atmosfera nestabilna. Praktično, pandan ovim oblacima, su oni letnji oblaci koji uslovljavaju pljuskove praćene grmljavinom, međutim u zimskim mesecima, oni nisu toliko snažni i zato traju kraće, u intervalu od nekoliko minuta", rekao je, upoređujući ih sa letnjim kišama koje traju mnogo duže.Kiša i sneg, koji su najavljeni za večeras, kako je rekao Sovilj, dolaze nam, zbog prodora hladnog vazduha.

"Prodor hladnog vazduha, koji očekujemo večeras, biće veoma snažan, u nižim predelima, najpre će početi da pada kiša, a u brdsko-planinskim delovima sneg, međutim, u toku noći i sutra ujutru, kiša će preći u sneg i u nižim delovima centralne i južne Srbije", rekao je sagovornik.

On je ukazao u kojim delovima Srbije će biti najviše padavina.

"Najviše padavina biće u krajevima južno od Save i Dunava, naročito na planinama gde očekujemo da, na većim visinama, maksimalana visina snežnog pokrivača pređe jedan metar! Istovremeno će duvati jak i olujni severozapadni vetar, koji će stvarati snežne nanose, tako da je preporuka svima da, ovog vikenda, ne kreću na put ka planinskim centrima", kazao je. Pored padavina on je naveo i u kojim predelima će biti snažni naleti olujnih vetrova.

"Još jedna važna informacija je da će olujni vetar biti najjači na severu Bačke i Banata, dakle, na severu Vojovodine, udari vetrova će tamo dostizati 25 m/s, odnosno 85 km/h! U ostalim delovima Vojvodine i planinskim predelima brzina vetra biće oko 70 km/h! To je veoma snažno da izazove probleme ovog vikenda!", upozorio je.

Kako je rekao, ulazimo u najhladnije delove ove zime od ponedeljka.

"Ovo je najhladniji deo zime, od ponedeljka, očekuju nas temperature od minus deset do minus pet stepeni celzijusa, što je u domenu umerenih mrazova. Maksimalne vrednosti biće od minus dva do plus dva stepena, što znači da će lokalno biti ledenih dana, odnosno da maksimalna temperatura neće prelaziti plus dva stepena!", predočio je Sovilj, naglasivši da su hladni dani pred nama.

