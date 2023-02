STIŽE POGORŠANJE VREMENA - U subotu olujni udari ''severca'', a od nedelje ledeni dani

U toku večeri i noći u Srbiji se očekuje jače pogoršanje vremena, uz padavine i olujni vetar.

Jače naoblačenje sa kišom zahvatiće prvo severne i severoistočne predele Srbije, a tokom noći i jutra proširiće se i na ostale predele. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uslova za susnežicu i vlažan sneg biće i u nižim predelima južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije. Temperatura tokom noći kretaće se od 2 do 6°C, na jugu Srbije oko 0°C, a na planinama ispod 0°C.

Prodor hladnog fronta biće propraćen veoma jakim severozapadnim vetrom, a zbog ogromne razlike u vazdušnom pritisku između istoka i zapada, očekuju se i olujni udari severozapadnog vetra. Širom Srbije očekuju se oluujni udari preko 70 km/h, a u delovima Srbije biće udara i preko 90 km/h. Kako je reč o olujnom i veoma opasnom vetrom, potreban je veliki oprez, jer vetar ovih udara može da uslovi materijalnu štetu.

Vetar će u subotu duvati tokom celog dana, a najjači udari očekuju se sredinom dana.

Inače, u subotu tokom dana biće oblačno sa kišom, na jugu i na jugoiostoku Srbije sa susnežicom i snegom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuju obilni sneg, vejavica i snežna mećava. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C. U toku dana očekuje se dalji pad temperature, pa će kiša preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima zapadne i centralne Srbije.

U predelima sa kišom očekuje se od 10 do 20 milimetara po kvadratnom metru, dok se u predelima sa snegom očekuje od 5 do 15 cm, a na planinama i preko 20 cm. Zbog olujnog vetra, u brdsko-planinskim predelima očekuju se snežni nanosi i smetovi. Kombinacija olujnog vetra i snega u brdsko-planinskim predelima može biti potencijalno opasna pojava u saobraćaju, jer može doći do nanosa, pa i do blokade saobraćaja usred neprohodnih puteva. Preporučuje se ogroman oprez i da se bez zimske opreme i lanaca ne kreće na put, naročito u južnim i jugozapadnim predelima Srbije i na planinama.

U toku večeri u severnim predelima Srbije očekuje se razvedravanje, pre svega u Vojvodini.

Na severu drugog dana vikenda biće suvo i uglavnom vedro, a u ostalim predelima Srbije oblačno sa slabim snegom, uz prestanak padavina do kraja dana. Dobra vest je da će veoma jak severozapadni vetar do kraja dana biti u postepenom slabljenju.

U nedelju se u većem delu Srbije očekuje ledeni dan. Jutarnja temperatura biće od -6 do -2°C, u Beogradu do -4°C, maksimalna dnevna od -4°C Srbije do 1°C na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini, u Beogradu do -1°C.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očekuju ledeni dani, što znači da maksimalna temperatura neće prelaziti 0°C. Tokom jutra se očekuje i do -10°C, lokalno i niže, u Beogradu i ispod -5°C, a na planinama i na Pešteru biće i niže od -15°C. Biće suvo i bez padavina.

Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast temperatura i one će preći u ''plus''.