PROVALA OBLAKA U BEOGRADU! RHMZ IZDAO UPOZORENJE NA OLUJNI VETAR - Na snazi narandžasti meteo alarm! Stiže nagli PAD temperature

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito vreme, ponegde će padati i sneg, a u Beogradu trenutno pada jaka kiša.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na olujni vetar, a ponegde će dostizati i udare orkanske jačine.

"Danas vetrovito sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom sa udarima od 17 do 24 metara u sekundi, koji će ponegde dostizati i udare orkanske jačine. U Beogradu će duvati jak i olujni severozapadni vetar sa udarima oko 17 metara u sekundi, koji će sredinom dana biti i kratkotrajno jači. U planinskim predelima vejavica, mećava i stvaranje snežnih nanosa"

"U nedelјu i ponedelјak sneg se očekuje samo u brdsko-planinskim predelima uz dalјe, ali manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Sledeće sedmice u nizijama jutarnja temperatura od -10 do -4 °S, na planinama lokalno i do -20 °S. Maksimalna temperatura do utorka u većini mesta oko ili malo ispod 0 °C, a od srede u manjem porastu", najavio je RHMZ.

Zbog jakog vetra i snega u Srbiji je na snazi naranžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.