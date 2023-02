NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ! U OVIM delovima Srbije noćas će pasti i do 20 centimetara snega, a evo kakvo nas vreme čeka narednih dana! VETAR NEĆE PRESTATI DA DUVA

Sneg, jak vetar i kiša napravili su tokom dana haos širom Srbije. Prema najavi RHMZ, sneg će u većini zemlje nastaviti da pada i tokom noći.

- Do kraja dana vetrovito i osetno hladnije. Na severu Srbije suvo uz postepeno razvedravanje u večernjim satima, dok se u ostalim krajevima zadržava oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 centimetara, a na planinama značajnije povećanje postojećeg za novih 10 do 20 centimetara - navodi se na sajtu RHMZ.

Meteorolozi navode da će duvati jak i olujni severozapadni vetar, a da se na planinama očekuju vejavica, mećava i snežni nanosi.

- Na području Beograda suvo i vetrovito sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom - stoji u najavi.

Kako se dalje navodi, u nedelјu i ponedelјak (05 - 06.02.) sneg se očekuje samo u brdsko-planinskim predelima uz dalјe, ali manje povećanje visine snežnog pokrivača.

- Sledeće sedmice u nizijama jutarnja temperatura od -10 do -4 °S, lokalno i manje, na planinama i do -20 °S. Maksimalna temperatura do srede u većini mesta oko ili malo ispod 0 °C, a od četvrtka u manjem porastu - precizirali su u prognozi.