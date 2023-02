JOŠ UVEK NISMO NI BLIZU OTOPLJENJA! Pred nama i u narednih par dana ledeno i sa minusom: Evo kada se očekuje blagi porast temperature

Najnovija RHMZ vremenska prognoza predviđa jak jutarnji mraz i ledene dane u Srbiji do 10. februara.

Tokom većeg dela ove sedmice u jutarnjim satima očekuje se umeren i jak mraz (od -11 do -5°C), na planinama i do -20 stepeni. Dnevne temperature će biti u intervalu od -2 do 2, pa se mestimično očekuju i ledeni dani. Od sledećeg vikenda porast temperature.

Prema prognozi, u Srbiji će biti umeren mraz i magla. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, još ujutru na zapadu i jugozapadu uz provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od -10 do -5 stepeni, a najviša od -3 do 2 stepena.

U Beogradu ujutro umeren mraz. Biće malo i umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i ledeni dan. Najniža temperatura biće od -8 do -5, a najviša oko nula stepeni.

U sredu umereno oblačno, na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije pre podne uz provejavanje snega. Od četvrtka pretežno sunčano, a od subote i toplije. U nedelju novo naoblačenje, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

