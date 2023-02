Ovo je razlog zašto Srbe boli glava ovih dana - Žale se i zdravi i bolesni

Ovih dana vazdušni pritisak nad Srbijom je ekstremno visok, a slična situacija je i nad većeim delom evropskog kopna.

Vrednosti vazdušnog pritiska su zbog veoma snažnog anticklona već danima oko i preko 1.040 milibara. S obzirom na to da je je normana vrednost pritiska oko 1.013 milibara, može se videti da su aktulne vrednosti više za oko 30 milibara.

Zbog veoma visokog prtiska, mnogi se danima žale na bol u glavi, koji deluje veoma neugodno, a na tegobe se podjednako žale i zdravi i ljudi sa hronečnim bolestima. Iako se narednih dana očekuje manji pad, vrednosti pritiska ostaće i dalje visoke, neretko i preko 1.030 milibara, ali dobra vest je da će se mnogi već navići na takve vrednosti, a do novih neugodnosti može doći kada bude došlo do osetnijeg pada pritiska, ali takva situacija ne očekuje se u narednih 7 dana.

Zahvljajući anticklonu, vreme je veoma stabilno, ali i potpuno vedro. Snažno polje anticklona ne dozvoljava da sa Atlantika dođe do prodora oblačnih i padavinskih sistema unutar evropskog kopna i do Srbije.

Iako su ledeni dani (dan kada maksimalna temperatura ne prelazi 0°C) sada već uveliko iza nas, noćne i jutarnje temperature vazduha najniže su od početka zime. Minimalna temperatura vazduha spustila se jutros u Sjenici na minus 23 stepena, na Kopaoniku na minus 15 stepeni, a u Vranju na munus 13 stepeni. U ostalim predelima Srbije minimalne temperature kretale su se od minus 12 do minus četiri stepena.

Dobra vest je da je maksimalna temperatura širom Srbije prešla u ''plus'', a uz sunčano , na otvorenom je i vrlo prijatno. Ipak, sa zalaskom sunca, temperatura vazduha će ponovo brzo opadati, pa se i u petak ujutro očekuju veoma niske vrednosti. Uz vedro, ponegde i maglovito jutro, minimalna temperatura biće od minus 12 do minus 6 stepeni, na Pešteru ispod minus 20 stepeni, na području Sjenice i do minus 24. Tokom dana biće toplije, maksimalna temperatura od tri do 7, u Beogradu do pet stepeni.

Zahvaljujući aktuelnoj sinoptičkoj situaciji, tokom četvrtka i petka očekuje se vedro vreme i nebo će biti bez oblaka.

Veoma hladno jutro očekuje se samo još tokom subote, uz temperature do minus 10 stepeni u nižim predelima i ispod minus 15 sepeni na Pešteru i to će biti poslednji dan u nizu sa ledenim jutrima. Istovremeno, vikend će doneti i povećanje oblačnosti, a drugog dana vikenda zahvaljujući oblačnosti očekuju se znatno više jutarnje temperature i one će u većini predela biti oko nule, neretko i u ''plusu'', jedino na jugu i jugoistoku biće niže od minus 5 stepeni, jer će oblačnost uz otopljenje najkasnije stići do tih predela.

U nedelju ujutro u severnim, tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom, uz prolazno pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 3 do devet stepeni, u Beogradu do 7. Već posle podne na severu, tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

Tokom većeg dela sledeće sedmice biće suvo i stabilno, u drugoj polovini i toplije, uz temperature preko 10 stepeni.