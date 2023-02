Vesić: "Autoput mira" znači život za građane u tom delu Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na prvoj deonici "Autoputa mira", od Niša do Merdara, kod Merošine, i poručio da, iako često napadan, taj put znači život za građane tog dela Srbije.

Vesić je ukazao da se radi o projektu koji je "najnapadaniji" u Srbiji.

“Ne postoji autoput, brza saobraćajnica ili bilo koji drugi put, koji je više napadan i o kojem se širilo više laži kao što je slučaj sa ovim autoputem, od Niša do Merdara. Ovih 77 kilometara znači život za građane koji žive na ovoj trasi. A, to da li je on važan ili potreban, mogu da pitaju oni koji samo pričaju, a sede u Beogradu i ne razmišljaju da li je potreban građanima Merdara, Kuršumlije, Pločnika, i bilo kog drugog mesat duž trase", istakao je Vesić

Ministar je istakao da svaki deo Srbije mora da bude saobraćajno povezan, a posebno ovaj deo Srbije.

Podvukao je i da je to najbrža veza sa Kosovom i Metohijom.

“Za nas je veoma važno da ovaj kraj dobije najpre brzu saobraćajnicu, to jest autoput poluprofila, a kasnije i pun profil autoputa. U jednom trenutku ćemo ovde imati autoput koji će voditi do Merdara, koji će omogućiti da se ovaj deo Srbije razvija. A svaki autoput znači nova radna mesta, nove investicije i da ljudi mogu da ostanu i žive od svog rada upravo tamo gde se danas nalaze", naglasio je ministar.

Izrazio je zahvalnost partnerima iz EU, podsećajući da Unija pomaže i daje grantove za izgradnju autoputeva.

"Ali, veći deo finansiranja je iz našeg budžeta, direktno ili preko Evropske investicione banke, sa kojom ćemo nastaviti da sarađujemo", dodao je Vesić.

Pojasnio je da se dogovara deonica po doenica kako bi saobraćajnica bila završena po planu.

Ponovio je da će u prvoj fazi to biti u poluprofilu, a u kasnijoj fazi autoput u punom profilu.

“Koliko je to važno dovoljno govori činjenica da je, kada sam juče bio sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Kuršumlijskoj banji, jedan od glavnih zahteva ljudi koji investiraju u tu banju ili tamo rade, da se napravi saobraćajna veza između Kuršumlijske banje i ovog autoputa. I to je normalno jer će lakše dolaziti turisti i građani iz cele Srbije", objasnio je ministar.

Vesić je zahvalio kompanij Strabag koja učestvuje u izgradnji prve deonice, rekavši da je to dobra firma, koja ima puno projekata u Srbiji, što će dokazati time što će završiti prvu deonicu u rokovima.

Zahvalio se i Korirodima Srbije i svim predstavnicima opština i lokalnih samouprava, koji su dali svoj doprinos u rešavanju problema, kao što je eksproprijacija, i svega drugog što je potrebno kada se grade ovakvi projekti.

“Koliko će ovaj put biti važan to ćete videti kada bude otvoren, a o tome će najbolje govoriti ljudi koji ovde žive", poručio je ministar Vesić.

Projektom izgradnje autoputa Niš – Pločnik – Merdare, dužine oko 77 kilometara predviđena je izgradnja 88 mostova, sedam denivelisanih raskrsnice i 35 tunela.

Cilj projekta je bolja regionalna povezanost, ušteda u vremenu putovanja, u operativnim troškovima putovanja, kao i povećanje bezbednosti.