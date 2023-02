Jutro vedro, uz umeren i jak mraz: Na Pešteru i do -20, najviša dnevna temperatura 7 stepeni

Uveče na severu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima najavljeno je jače naoblačenje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će danas u Srbiji biti vedro uz umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije, moguća je magla.

U toku dana se očekuje malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Uveče na severu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima najavljeno je jače naoblačenje koje će u drugom delu noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji usloviti mešovite padavine, u ostalim krajevima sneg, a u centralnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno se očekuje i kiša koja će se lediti na tlu.

Vetar slab i umeren, uveče na istoku Srbije i jak zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od -12 do -5 stepeni, na Pešteru i do -20 stepeni, a najviša od 2 do 7 stepeni.

U Beogradu se ujutru očekuje umeren mraz, pre podne pretežno sunčano, a od sredine dana umereno oblačno.

Vetar slab, zapadni. Najniža temperatura od -9 do -5 stepeni, a najviša oko 5 stepeni.

Uveče jače naoblačenje, koje će u drugom delu noći u nižim delovima grada usloviti mešovite padavine (kišu i sneg), a u višim delovima je moguće stvaranje manjeg snežnog pokrivača.