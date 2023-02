Zbogom ledeni dani: Iz minusa ulazimo u visoki plus, da li to znači i nove poplave u Srbiji?

U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro sa severoistoka očekuje se naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom.

Pred nam je nedelja u kojoj će temperature biti sve vreme u plusu, i to visokom. Minus 20 zameniće temperature od preko 10 stepeni, a s obzirom na to da ima zadržanog snega, postavlja se pitanja, da li će njegovo topljenje, biti naglo i izazvati nove poplave.

Minimalna temperatura vazduha u petak kretala se od -10 do minus četiri, na Kopaoniku do minus 13 stepeni. Sjenica je bila najhladnija sa minus 20 stepeni. Kako je dan odmicao i temperatura je prešla u plus i u većini predela kretala se od dva do šest stepeni, u Beogradu do 4 stepena. Na planinama i u Pešteru temperatura je ostala u minusu.

Iza nas je još jedna vedra i hladna noć. Minimalna temperatura ovog jutra ima vrednosti od minus 13 do minus pet stepeni, na Pešteru ispod minus 15. Tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti, ali i toplije vreme, uz jugozapadni vetar. Makksimalna temperatura kretaće se od pet do devet stepeni, u Beogradu do sedam.

U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro sa severoistoka očekuje se naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U pojedinim predelima može biti i manjih uslova da se kiša ledi pri tlu. Ovo pogoršanje biće prolaznog karaktera i u nedelju tokom dana širiće se i preko ostalih predela Srbije. Istovremeno, na severu Srbije očekuje se razveradravanje.

U većem delu Srbije očekuje se da padne od pet do 10 milimetara po kvadratnom metru, a u predelima sa snegom očekuje se desetak centimetara snega.

Poseban oprez očekuje se u saobraćaju, jer će putevi biti veoma mokri i klizavi, a na put ne treba kretati bez zimske opreme. Dodatna opasnost na putu biće i poledica, jer se i pored otopljenja, očekuju negativne vrednosti temperatura u noćnim i ranim jutrnjim časovima.

Jutarnja temperatura u nedelju biće od minus pet na jugu i jugoistoku do jedan stepen na severu Srbije, maksimalna dnevna od tri do devet, u Beogradu do šest stepeni.

U nedelju će duvati i umeren do pojačan, u Vojvodini, na istoku Srbije i na planinama i jak severozapadni vetar.

Sledeće sedmice celo evropsko kopno i Srbija biće pod uticajem veoma snažnog anticklona, pa će vreme biti stabilno i suvo, ali i toplije. Jutra će biti prohladna, u mnogim predelima i maglovita, uz slab mraz. Tokom dana biće toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura biće od pet do 10 stepeni. Od srede se očekuje dalji priliv toplije vazdušne mase sa zapada i jugozapada, pa će u drugoj polovini sedmice biti još toplije, uz temperature do 12 stepeni.

Otopliće i na planinama, pa će temperature tokom dana i na višim planinama preći u plus, ali će tokom noći i jutra biti u minusu. Očekuje se otapanje snežnog pokrivača, ali će ga na višim planinama biti i više nego dovoljno, jer su u prethdnom periodu pale obilne količine snega.

S obzirom na to da se očekuje otopljenje, sve oči biće uprete u reke, koje su tokom januara jugozapadnim i južnim predelima Srbije donele katastrofalne poplave. Kako su prethodnog vikenda u južnoj polovini Srbije i u brdsko-planinskim predelima pale obilne količine snega, na mnogim planinama visina je premašila i jedan metar.

Dobra vest je da će se snežni pokrivač postepeno otapati, tako da neće izazvati veće probleme niti bi postepeno otapanje moglo da dovede do poplava, a u prilog tome ići će i suvo vreme tokom naredne sedmice. Nakon poplavnog talasa koji je Srbiju pogodio u janauaru, reke su se vratile u svoja korita, a uz zahlađenje došlo je i do naglog pada vodostaja, tako da će rečna korita biti pripremljena za otapanje snega.