PRED NAMA PROMENLJIV DAN: Očekuju se temperaturne oscilacije - Evo gde je moguća kiša, a gde sneg!

Ceo dan oscilacije.

VREME U SRBIJI

U Srbiji umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kratkotrajne kiše ili rosulje, a u planinskim predelima ponegde se očekuje provejavanje slabog snega.

U Banatu, Negotinskoj Krajini i na Kosovu i Metohiji sunčani intervali.

Najniža temperatura od -5 na jugoistoku do 3 u Negotinskoj Krajini, a najviša od 4 do 9, samo u Negotinskoj Krajini do 11 stepeni.

Vetar slab i umeren, u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na planinama, povremeno jak, severozapadni.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu pretežno oblačno, u pojedinim delovima grada moguća je slaba kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 2, a najviša oko 6 stepeni.



VREME NAREDNIH DANA

U Srbiji od srede do petka ujutro mestimično magla. Tokom dana u sredu u Banatu, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano.

U četvrtak toplije i sunčano sa dnevnom temperaturom od 10 do 13 stepeni.

U petak će temperatura u većini mesta dostići 15, a u Podrinju i 17 stepeni, ali uz umereno naoblačenje, koje će tek uveče i u toku noći usloviti kišu, prvo u Vojvodini uz pojačanje zapadnog i jugozapadnog vetra.

U subotu promenljivo i vetrovito s kratkotrajnom kišom, uz manji pad temperature. Duvaće umeren i jak, a na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini povremeno olujni severozapadni vetar.

U nedelju suvo uz delimično razvedravanje.

