I DANAS PAKAO NA ZEMLJI! Evo gde je jedino moguća kiša i rashlađenje!

U utorak na severu Srbije od 6 do 10 stepeni niža i prijatnija temperatura uz prolaznu oblačnost sa moguće malo kratkotrajne kiše pre podne.

Na jugu Srbije sunčano i jaka vrućina uz svega stepen-dva manju temperaturu nego u ponedeljak. Popodne će doći do razvoja oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije uz ređu pojavu lokalnih pljuskova na tom području. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak ispod normale.

Minimalna temperatura od 16°C u Požegi do 24°C u Beogradu, a maksimalna od 30°C na severu Srbije do 40°C u Leskovcu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 24°C do 28°C.

Beograd: U utorak manja vrućina nego u ponedeljak uz prolaznu oblačnost pre podne i sredinom dana. Postoji mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar slab severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 24°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 26°C.

Niš: U utorak pretežno sunčano uz jaku vrućinu i svega stepen-dva manju temperaturu nego u ponedeljak. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 21°C, a maksimalna do 38°C. Uveče toplo.

VOJVODINA: U utorak od 6 do 10 stepeni niža i prijatnija

temperatura u odnosu na ponedeljak uz prolaznu oblačnost sa moguće malo kratkotrajne kiše pre podne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 21°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 25°C.

Novi Sad: U utorak niža i prijatnija temperatura u odnosu na ponedeljak uz prolaznu oblačnost pre podne sa moguće malo kratkotrajne kiše. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 20°C, a maksimalna oko 31°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 24°C.

Vreme prekosutra: U sredu jaka vrućina u centralnim i južnim predelima Srbije, a manja vrućina na severu uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 33°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U četvrtak i petak pretežno sunčano i jaka vrućina sa maksimalnim temperaturama koje mogu preći 40°C na jugu Srbije! Na severu Srbije malo slabija vrućina. U petak krajem dana razvoj oblaka i moguća pojava lokalnih pljuskova. U subotu na severu i zapadu Srbije osveženje sa kišom i pljuskovima, a na jugu i dalje jaka vrujćina. U nedelju i ponedeljak u svim krajevima svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

CRNA GORA: U utorak sunčano i vrućina. Maksimalna temperatura od 33°C do 38°C, na Žabljaku do 30°C. CG naredni dani: Do petka sunčano i jaka vrućina sa temperaturama do 40°C u dolini Zete i Morače! Za naredni vikend postepeno niža i prijatnija temperatura. U subotu lokalni pljuskovi na severu, a mogući su i na jugu Crne Gore u nedelju.

Autor: D.B.