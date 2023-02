SLEDEĆE NEDELJE U SRBIJU STIŽE ZAHLAĐENJE! Meteorolog najavio prelep dan pred nama, a evo kada ćemo se ponovo vratiti NATPROSEČNIM TEMPERATURAMA!

I danas će biti vreme nalik jučerašnjem, dakle vedro i sunčano uz prolećne temperature i do 15 stepeni koliko se očekuje u Kragujevcu, što je i za 5 stepeni iznad proseka za ovo doba godine.

- Danas očekujemo maksimalne temperature od 10 do 15 stepeni. Urkos tome, u jutarnjim satima bio je mraz i do minus 6 stepeni. S prilivom toplijeg vazduha iz regiona Sredozemlja doći će do porasta temperature, međutim, danas neće biti najtopliji dan ove sedmice. To će biti petak, subota i nedelja kada u kolubarskom i mačvanskom okrugu, kao i u delovima Šumadije očekujemo temperature od 17 do 19 stepeni - rekao je meteorolog Slobodan Sovilj i osvrnuo se na činjenicu da skijaši neće previše uživati narednog vikenda.

- Ovako visoke temperature pratiće i topljenje snežnog pokrivača na planinskim predelima, samo na višim planinama zadržaće se sneg.

Kada je reč o prognozi za sledeću nedelju, ona će poput ove početi nešto hladnijim vremenom, ali se vrednosti ovet vraćaju u natprosečne za ovo doba godine.

- Početkom naredne sedmice očekujemo kratkotrajno zahlađenje. Temperature će biti u padu za oko 7 stepeni, pa u većini mesta možemo očekivati maksimalne dnevne temperature do 10 stepeni. Kiša će biti prolaznog karaktera, a na planimama biće i kratkotrajnog snega. Međutim, već sredinom sedmice doći će do novog porasta temperature pa možemo očekivati da će biti oko 15-16 stepeni. U svakom slučaju natprosečno toplo vreme za drugu polovinu februara - zaključio je Sovilj.

