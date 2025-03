PRETE NAM LOKALNE POPLAVE! Meteorolog najavljuje da će kiša PADATI DANIMA, dok temperatura drastično opada - Biće vetra, ali i SNEGA

Sunčano i vreme sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine zamenio je period nestabilnosti u atmosferi sa kišom i pljuskovima, ali će i narednih dana biti i dalje toplo.

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je da nas “posle dužeg suvog perioda čeka bar oko nedelju dana čestih, povremeno i vrlo obilnih padavina”.

Čubrilo kaže da će se serija ciklona premeštati prvo svojim centrima zapadnije od nas, ali će prema nama u jugozapadnoj vazdušnoj struji transportovati relativno topao i vlažan vazduh, dok će verovatno 16. marta preko nas preći hladan front koji će usloviti zahlađenje i onda bi trebalo oko 18. marta da ojača polje anticiklona.

Najavio je da će u martu, koji je često vrlo sušan, pasti značajne količine kiše i da će veliki deo regiona do narednog utorka akumulirati od 35 mm do 55 mm u proseku. Kako će padavine pretežno dolaziti sa juga i jugozapada uticaj Dinarida biće jako izražen i nad tim planinskim barijerama će se akumulirati od 100 m do čak oko 250 mm taloga.

- Najmanje padavina biće u zavetrini južnog fena nad delovima južne i središnje Srbije kao i severozapada Hrvatske gde će pasti od 5 mm do 20 mm taloga, dok bi veći deo Bosne i Hercegovine, središnje i istočne Hrvatske, zapadne i severne Srbije kao i sever Crne Gore trebao akumulirati od 40 mm do 60 mm taloga – najavio je Marko Čubrilo.

Izlivanje manjih korita reka i lokalne poplave

Napominje da su to vrlo značajne količine kiše, posebno posle duže suše i korita manjih planinskih reka neće moći tu količinu više sprovesti i siguran je da će biti lokalnog izlivanje i lokalnih poplava.

Obilnije padavine se očekuju u noći između srede i četvrtka- Velike reke koje su na istorijskom minimumu se naravno neće izlivati, ali kako se obilne padavine očekuju i na širem prostoru Alpa za oko 4-5 dana će se njihovi vodostaji barem malo popraviti. Osim kiše ponegde može biti i grmljavinskih pljuskova, a kad zahladi oko 16. marta više planine mogu imati i snega – kaže Čubrilo.

Nove ture kiše i pljuskova

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, period nestabilnog vremena će potrajati do oko 17. marta, do 15. marta će biti relativno toplo, zatim će uslediti zahlađenje, a oko 20. marta očekuje ponovo malo toplije i uglavnom suvo vreme.

U sredu će biti promenljivo oblačno ponegde uz moguću prolaznu kišu ili lokalan pljusak, ali će dominirati suvo vreme uz dosta sunca, dok se sa jugozapada novo, jače, naoblačenje uz kišu i pljuskove očekuje u prvim večernjim časovima.

- Duvaće južni vetar, dok će maksimumi ponovo biti znatno iznad proseka za ovaj deo godine i trebali bi se kretati od 14 do 22 stepena Celzijusa. U noći ka četvrtku i u četvrtak će nad zapadnim, središnjim i severnim predelima regiona biti kišovito i ponovo su posebno lokalno moguće veće količine kiše – kaže Čubrilo.

Na istoku će kiša padati povremeno, ali će biti slabija i biće dosta sunčanih sati. Posle podne će sa jugozapada doći do smanjenja oblačnosti te će u četvrtak posle podne uz pojavu pljuskova biti dosta sunčanih intervala. Biće vetrovito uz jak, a na planinama kao i na severu regiona na udare i olujan jugozapadni vetar koji će u toku noći ka petku oslabiti.

Za vikend stiže hladan vazduh, temperatura drastično pada

U petak će biti pretežno sunčan i relativno topao uz ređu pojavu kiše ili pljuska, dok se jače pogoršanje vremena uz kišu ali i zahlađenje očekuje prvo u subotu popodne na severozapadu regiona i ono bi se u toku noći ka nedelji proširilo i nad ostale predele. Vetar će biti u okretanju na severozapadni smer i u zoni hladnog fronta na kratko može biti olujan.

- U subotu će dnevna maksimalna temperatura biti od 6 na severozapadnu Hrvatske do oko 20 na istoku Srbije, dok će u nedelju svugde zahladiti uz maksimalne temperature od 2 do 8 stepeni Celzijusa, tako da će u planinskim delovima regiona biti uslova i za sneg. Duvaće severozapadni vetar – kaže Čubrilo.

Autor: Iva Besarabić