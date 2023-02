ZIMA U SRBIJI JOŠ NIJE GOTOVA! Pogledajte vremensku prognozu za naredne dane - Sneg i minus mogući od OVOG DATUMA

Narednih dana u Srbiji oblačno, ali sa malo kiše. Veći deo sledeće nedelje biće pravo prolećno vreme, ali je posle ovog datuma moguće jače zahlađenje koje bi potrajalo i početkom marta, saopštio je meteorolog Marko Čubrilo.

Danas i sutra dosta oblaka ali uglavnom suvo i relativno toplo uz temperature znatno iznad proseka. Duvaće slab do umeren, a na severu regiona i pojačan vetar zapadnog kvadranta. Dnevni maksimumi znatno iznad prosečnih vrednosti i trebali bi se kretati od +8 do +17 stepeni Celzijusa.

Danas vrlo slaba kiša pre podne na severoistoku Srbije, dok je sutra kasno posle podne i u toku noći ka ponedeljku slaba kiša moguća lokalno nad većim delom regiona, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Marka Čubila.

U ponedeljak pre podne nad južnim predelima regiona još ponegde slaba kiša, dok će nad ostalim predelima preovlađivati suvo vreme. Tokom dana malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i neznanto hladnije u odnosu na vikend, posebno na severoistoku i istoku regiona. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Dnevni makismum u ponedeljak od +5 do +11 stepeni Celzijusa.

- Od utorka pa sve do narednog vikenda pod uticajem anticiklona i toplog južnog strujanja uglanvom suvo i znatno toplije od proseka uz prave prolećne temperature. Minimumi će zbog noćne vedrine biti relativno niski, uglavnom do -2 do +2 stepena Celzijusa, ali će dnevni makismumi biti između +8 i +17 stepeni Celzijusa, što će gotovo sigurno aktivirati već ionako poluaktiviranu vegetaciju - naveo je Čubrilo.

Modeli i dalje jako variraju za period posle 24.02. ali jutarnji proračuni su malo usaglašeniji i posle 25.02, postavljaju jezgro anticiklona u širi prostor između Velike Britanije i Skandinavije. To bi ka nama pokrenulo osetno hladnije, severno, vazdušno strujanje, a trenutno stoji i signal za razvijanje ciklona u našoj blizini.

- Ukoliko u narednih dan ili dva ne bude velikih promena, moguće je da se za sam kraj ovog i prvih desetak dana narednog meseca uspostavi trend relativno hladnog vremena uz češću pojavu padavina, a kako bi temperature uglavnom bile ispod proseka, osim na planinama, pojava snega bi povremeno bila moguća i ispod 600 metara nadmorske visine - kaže Čubrilo.

Dešavanja u stratosferi su sigurno u velikoj meri zaslužna za to jer posle okretanja vetra na istočne koje se desilo pre dan ili dva i kraćeg jačanja zapadnih vetrova negde na neutralnu fazu sve je izvesnije novo odlaženje vetrova na istočne, pri čemu bi oni početkom marta mogli biti rekordno slabi za taj deo godine, stoji u prognozi.

Sve ovo će gotovo sigurno imati nekog uticaja na sinoptiku troposfere ali kako će se sve to manifestovati tek ostaje da vidimo jer su ovakve situacije u prošlosti bile jako retke i modeli namaju dovoljno veliku analognu bazu podataka.

- Narednih dana svakako rano proleće, a posle 26.02. postoje izgledi za jače zahlađenje - zaključuje Čubrilo.