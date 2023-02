ZIMA NAM SE VRAĆA NA VELIKA VRATA! Prolećne temperature neće potrajati - MART DONOSI PREOKRET!

Posle malo svežijeg ponedeljka, veći deo sledeće nedelje donosi prave prolećne temperature. Oko 25.02. Sledi promena sinoptike. Saznajte kakvo nas vreme čeka u najnovijoj prognozi za Srbiju.

Danas posle podne i rano uveče preko nas će se premestiti sasvim slab, hadan front koji će uz prolazno naoblačenje ponegde usloviti pojavu slabe kiše i to pre svega na severu i severoistoku regiona. Vetar tokom dana umeren do pojačan, a na severu regiona i jak, zapadni i jugozapadni, dok će sutra nad severom i istokom regiona biti pojačanog zapadnog i severozapadnog vetra koji će uveče oslabiti. Današnji maksimum lokalno i oko +18 stepeni Celzijusa, a u ponedeljak od +5 do +13 stepeni Celzijusa, stoji u najnovijoj prognozi vremena meteorologa Marka Čubrila.

- Od utorka do narednog vikenda pod dominacijom anticiklona pretežno suvo i relativno toplo uz prave prolećne maksimume koji ć se uglavnom kretati od +7 do +15, a lokalno oko srede i do blizu +20 stepeni Celzijusa - navodi se u prognozi.

Oko 25.02. sledi promena sinoptike ali modeli još uvek nemaju jasnu predstavu kako će se ta promena odvijati, kaže .

- Podizanjem anticiklona ka Velikoj Britaniji sledi spuštanje jakog hladnog fronta koji bi oko 26.02. nad Jadranom mogao usloviti ciklogenezu. Takav razvoj sinoptike bi nam doneo brzo i jače zahlađenje uz padavine.

Sa druge strane ECMWF taj ciklon postavlja zapadnije, negde prema središnjem Mediteranu i time hladan prodor odlazi zapadnije od nas, dok mi ostajemo u toplom sektoru tog ciklona barem do oko 27.02. kada njegovi ansamble članovi simuliraju zahlađenje - objašnjava meteorolog.



Videćemo narednih dana u kom će se pravcu sinoptika razvijati jer je ova promena još jako udaljena i za očekivati je značajne oscilacije u proračunima, stoji u prognozi.

- Bitno je primetiti da oko 27.02. ECMWF daje okretanje vetrova na istočne i na oko 30Hpa, što je znatno bliže troposferi i samim tim sinoptički značajnije. Neki od dugoročnih proračuna daju mogućnost razvijanja snažnog, blokirajuećeg, anticiklona u širem prostoru Grenlanda, Islanda i Severog pola, što bi gotovo sigurno bilo posledica dešanja u stratosferi - napominje meteorolog.

To bi nam moglo doneti relativno hladan, barem prvi deo marta, dok bi ceo mesec u totalu mogao doneti padavine iznad proseka. Ukoliko se tako nešto zaista i desi to će biti prekid trenda relativno suvih martova i signal da bi proleće i leto koje je pred nama mogla biti znatno bogatije padavinama u nekoliko proteklih.

- Naredni dani donose rano proleće i temperature znatno iznad proseka, dok bi posle 26.02. moglo doći do značajne izmene sinoptike - zaključuje Čubrilo.

