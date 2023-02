DRONOVI DOMAĆE PROIZVODNJE NA IDEX-U U ABU DABIJU! Kompanija PR-DC planira da u narednih pet godina proizvede 10.000 dronova tipa IKA bombarder

Najveći globalni sajam naoružanja i vojne opreme IDEX počinje danas u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sve do petka, Abu Dabi će biti centar okupljanja gotovo celokupne vojne industrije iz svih krajeva sveta.

Srbija će prvi put na IDEX-u imati čak četiri kompanije koje samostalno izlažu i predstavljaju svoje proizvode. Među njima je i PR-DC, inovativna kompanija sa sedištem u Beogradu, koja postoji nepune tri godine tokom kojih je uspela da izlaže na najprestižnijim sajmovima.

Inženjer PR-DC-ja Miloš Petrašinović ističe da je konkurencija na ovogodišnjem IDEX-u nikada veća i da se u Abu Dabiju može cuti da je ovo najbitnije izdanje sajma u istoriji. “Trenutne geopolitičke i epidemiološke okolnosti učinile su da je danas u Emiratima zaista vrh svetske vojne industrije, rekao bih bez izuzetka. Mi ćemo ove nedelje predstaviti naš prodajni dron IKA bombarder - još jedan dron iz serije IKA, koji su do sada bili najpopularniji na svim sajmovima na kojima smo učestvovali. Sve bespilotne letelice koje proizvodimo imaju višestruku namenu, ovde predstavljamo njihovu upotrebu u vojnoj industriji.” kaže Petrašinović.

Organizatori IDEX-a predviđaju da će ovogodišnje izdanje bianualnog događaja biti najveće do sada po broju izlagača i učesnika. Nakon sajma održanog 2021. godine koji je bio opterećen merama zaštite od korone, ovaj IDEX će po predviđanjima oboriti sve rekorde. “Ponosni smo što svuda u svetu ne predstavljamo samo našu kompaniju, već i našu zemlju. Svim posetiocima i potencijalnim kupcima uvek ističemo da su naše letelice od ideje do realizacije proizvedene u Srbiji. I srećni smo što smo jedna od pet kompanije iz naše zemlje koje ove nedelje izlažu na sajmu. To je dobar znak da domaća industrija napreduje i da idemo u korak sa svetom”, rekao je Petrašinović.

Kompanija PR-DC planira da u narednih pet godina proizvede 10.000 dronova tipa IKA bombarder, s obzirom na to da njihovi inženjeri procenjuju da će potražnja za bespilotnim letelicama vremenom samo rasti. “Svakim danom se dokazuje da je delatnost za koju smo se opredelili po završetku studija pun pogodak. I na IDEX-u se čini da se najviše pažnje poklanja upravo dronovima, upravo zbog njihove multifunkcionalnosti. Sigurni smo u to da su bespilotne letelice proizvod budućnosti i Srbija ove nedelje u Abu Dabiju još jednom dokazuje da je spremna za budućnost 21. veka”, zaključuje Petrašinović.

Sajam IDEX u Abu Dabiju otvoren je danas i traje do petka, 25. februara. Danas je sajam obišao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u zvanicnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima.