STIŽE NAM TEMPERATURNI ROLERKOSTER! Nedeljko Todorović najavio NAGLI PAD TEMPERATURE do kraja nedelje: Ne odlažite kapute, biće još snega i kiše

Uprkos natprosečnim temperaturama koje imamo u februaru mesecu, nije još vreme da odlažemo jakne i kapute, zaključak je čuvenog meteorologa Nedeljka Todorovića.

On je naveo da toplo vreme u ovom periodu godine nije neuobičajena stvar, iako je retka, a grmljavina koja je nedavno zbunila građane Srbije ukazuje na prolazak zime.

- Pre tri godine je bio ekstremno topao mesec. I ranije je bilo grmljavine u februaru. Pa zagrmelo je čak i u decembru i u januaru. Nije to ništa neobično iako je retka pojava. To ukazuje na prolazak zime - kaže meteorolog Todorović.

Toplo vreme biće sigurno do petka ili subote, kada se očekuje nagli pad temperature, ističe Todorović.

- Sa velikom verovatnoćom imaćemo maksimalne temperature između 15 i 20 stepeni do petka, subote. Nagoveštaj promene postoji za subotu veče, tačnije subotu na nedelju i to za desetak ili dvanaest stepeni, što je vraćanje na one prosečne februarske vrednosti. Biće kiše, u planinama snega. Može da se desi i da bude snega u nižim predelima, mada to nije izvesno. Taj prodor hladnog vazduha bi bio akav da bi zahvatio severne delove Balkana, a na jugu bi ostalo toplo. Tu bi bila ta velika razlika sever-jug - kaže Todorović.

On je istakao i da nije još vreme da se odlažu jakne i kaputi i da se i u martu mogu očekivati hladni dani.

- Trebaće nam još jakne i kaputi. Mislim da će i u martu biti hladno. Još nije vreme za odlaganje kaputa, koliko god da je visoka ona dnevna temperatura - ističe meteorolog Todorović za Kurir i najavljuje da se i oko 7. i 8. marta može očekivati ponovni pad temperature.