PROLEĆNO SUNCE NAS NA KRATKO NAPUŠTA! STIŽU PLJUSKOVI: Evo u kojim delovima zemlje će sutra padati kiša praćena grmljavinom

U Srbiji se narednih dana očekuju česte padavine, a ponegde će one biti i obilnije. Kiša će narednih dana biti praćena i pljuskovima sa grmljavinom.

Srbija će narednih dana biti pod uticajem ciklona, ali nalaziće se u toplom sektoru i ispred hladnog fronta. Iz tog razloga nad našim područjem očekuju se veoma izražena južna i jugozapadna strujanja, uz advekciju još toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Zbog dosta vlage, biće i dosta oblaka, ali i padavina. Ujedno, u sklopu južnog strujanja očekuju se i čestice peska iz Sahare.

U Srbiji će u četvrtak ujutro biti suvo. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Više padavina očekuje se u severnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, naročito na području Vojvodine, Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Podunavlja. U ovim predelima očekuje se da padne od 10 do 20 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se suvo vreme sa sunčanim periodima. U četvrtak će duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. Vetar će biti fenskog efekta. Maksimalna temperatura biće od 15 stepeni na severu Vojvodine do 21 na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 20 stepeni.

U petak će Srbiju novi talas padavina zahvatiti sa zapada i jugozapada. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se u jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, pri čemu bi palo od 10 do 20 milimetara kiše, lokalno i više. Ostaće i dalje vrlo toplo, a maksimalna temperatura kretaće se do 20 stepeni. Jugozapadni vetar i dalje će imati fenski efekat.

U četvrtak i petak kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i na planinama, uz naglo otapanje snežnog pokrivača i na višim planinama, dok će se do 1400 metara nadmorske visine on u potpunosti otopiti. Inače, kiša će tokom četvrtka i petka sadržati pesak iz Sahare.

U noći između petka i subote i u subotu do Srbije se sa severa očekuje prodor hladnog fronta sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozpadni. Maksimalna temperatura biće od 12 stepeni u Vojvodini do 18 stepeni na jugoistoku Srbije. Posle podne temperatura u osetnijem padu, a na višim planinama očekuje se sneg. U toku večeri i noći na severu Srbije očekuje se razvedravanje. U subotu će severozapadno strujanje pročistiti i atmosferu od peska.

Stabilizacija vremena očekuje se u nedelju. U nedelju će na severu biti vedro i hladno, ujutro čak i uz slab mraz, dok se u ostalim predelima očekuju padavine, uz razvedravanje. Tokom dana biće suvo i pretežno sunčano, ali i prohladno, uz pojačan severozapadni vetar. Temperature će biti u skladu sa kalendarom i kretaće se oko 10 stepeni.

Početkom sledeće sedmice očekuje se novo otopljenje, ali već sredinom sedmice stiže zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom.

Autor: