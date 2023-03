Begović: U Srbiji se u proseku više žena bavi naukom nego u EU

Srbija ima više od 60 odsto žena u naučnim institutima, na fakultetima više od 50 odsto, i tu je načajno bolja od proseka EU, izjavila je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović.

"To treba da negujemo i to treba da budemo ponosni na to", rekla je Begović za Tanjug posle predavanju o Milevi Marić Ajnštajn, održanom u Francuskom institutu u Beogradu.

Begović je ocenila da je kanadska fizičarka Polin Ganjon, koja je održala predavanje, posvetila deo karijere da dokaže da je naučni rad Alberta Ajnštajna bio simbioza između Mileve Marić Ajnštajn i njenog supruga, koja je donela velika otkrića čovečanstvu.

Podsetila je da je Mileva Marić Ajnštajn, nažalost, skoro pala u zaborav, čak i u Srbiji, a da van granica Srbije, kako je rekla, ''skoro niko za nju nije ni čuo''.

"U svetu još postoje prepreke za žene za bavljenje naukom, njihova otkrića prolaze nezapaženo ili su dodeljena drugima" zaključila je Begović.

Begović je prethodno na predavanju rekla da je Srbija bolja od mnogih zemalja EU, jer ima visok procenat žena koja se bavi naukom.

Predstavnik kanadske ambasade u Srbiji Dejvid Morgan ocenio je za Tanjug ovaj događaj kao veliku čast za njegovi zemlju.

Ocenio je i da je jako bitan podatak koji je iznela ministarka Begović o procentu žena koje se bave naukom u Srbiji, i da njeno pristustvo na predavanju pokazuje veliki značaj koji Srbija dodeljuje nauci.

Morgan je kazao da je Srbija "predvodnica čopora" ispred zemalja Evrope i Severne Amerike po broju žena naučnica, i da, ako je nepravda učinjena Milevi Marić u prošlosti, na ovaj način je ispravljena.

Fizičarka Polin Ganjon je na predavanju iznela podatak da je na studijama fizike u Cirihu Mileva Marić bila tek peta žena koja je primljena na taj univerzitet.

