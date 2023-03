UPALJEN METEO ALARM! Očekuju nas KIŠA, KRUPA, SNEG I OLUJNI VETAR! RHMZ najavio padavine i mraz, a evo kada se vraća LEPO VREME

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na istoku Srbije i do pet stepeni, a najviša dnevna od šest do 10 stepeni. Vetar umeren i jak severozapadni, povremeno i olujni, krajem dana u slabljenju.

U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a tokom dana promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša dnevna oko devet stepeni.

RHMZ najavio padavine i jutarnji mraz

"I danas će duvati umeren i jak severozapadni vetar koji će ponovo dostizati olujne udare. Vetar će biti u slablјenju krajem dana i tokom noći. Tokom dana u svim predelima biće promenlјivo i hladno, a kratkotrajno se očekuje i lokalna pojava plјuskova kiše, krupe i snega.

Do četvrtka se u jutarnjim satima očekuje slab i umeren prizemni mraz, dok se slab mraz na 2 m visine danas očekuje ponegde u severnim, sutra u svim, a u četvrtak samo u južnim predelima Srbije. Od četvrtka dnevna temperatura u osetnijem porastu", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog jakog vetra koji su najavili meteorolozi, u celoj Srbiji je na snazi žuti meteo alarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.