Direktor ''Doma zdravlja West'' medic dr Vladan Jovićević kaže da je problem sa bolom u grudnoj kičmi izuzetno ozbiljan, a bolovi se mogu protezati od vrata do sredine leđa.

Kako je objasnio problem se najčešće vezuje za mišiće, ali i položaj pršljena i rebara.

- Imamo mišiće koji su vezani za pršljenove, i tu dolazi do pomeranja. To zovemo biomehanikom. Ta pomeranja su mala, nekada veća, a na njih utiče položaj same kičme. U grudnom delu imamo blago povijanje unapred, i sama pozicija preduslovnjava za ono gde imamo lošu situaciju u stavu, da budemo blago povijeni napred - rekao je on.

Zbog ramena dovodimo ruke u položaj da lakše funkcionišemo, a što sa druge strane utiče na krivljenje.

- Položaj kičme zovemo kifozom, a ona nekada može biti u formi deformiteta, i kažemo da su ljudi pogrbljeni, gde dolazi do inicijalnih bolova između lopatica. Svi to nekada osetimo, i to može biti sevajuće - rekao je on, dodajući:

- Možće doći i do bolova u ruci. Takođe, možemo praviti problem kada prekrštamo noge, kada nosimo štikle. Muškarcima je lakše - napomenuo je.

Kako je objasnio za kraj, odlazak kod doktora je neophodan, kako ne bi došlo do daljih komplikacija sa kičmom.

